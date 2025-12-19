‘AI 중심 교육’ 삼성 SSAFY 13기 수료… 누적 취업률 85%

생성형 AI·데이터 활용 과정 신설

삼성·KT 등 2355개 기업에 진출

이미지 확대 18일 서울 강남구 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’ 서울캠퍼스에서 열린 SSAFY 13기 수료식에 참석한 수료생들과 김영훈(앞줄 왼쪽 다섯 번째) 고용노동부 장관, 박승희(여섯 번째) 삼성전자 CR담당 사장 등 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다.

삼성전자 제공

2025-12-19 16면

삼성전자가 운영하는 청년 소프트웨어·인공지능(AI) 인재 양성 프로그램 ‘삼성청년SW·AI아카데미(SSAFY)’가 13기 수료생을 배출했다.삼성전자는 18일 서울 강남구 SSAFY 서울캠퍼스에서 13기 수료식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 김영훈 고용노동부 장관과 박승희 삼성전자 CR담당 사장, 수료생과 가족 등 100여명이 참석했다. SSAFY는 삼성전자가 2018년 시작한 대표적인 청년 교육·취업 지원 프로그램으로, 대학 졸업자와 졸업 예정자를 대상으로 무상 교육과 실습 중심 커리큘럼을 제공해왔다.SSAFY는 13기까지 누적 수료생이 1만 125명이며, 이 중 8566명이 취업해 취업률이 약 85%에 달한다. 수료생들은 삼성전자를 비롯해 KT DS, LG유플러스, 현대모비스 등 2355개 기업에 진출하며 산업 전반으로 진로를 넓혔다.삼성은 올해부터 SSAFY 교육과정을 AI 중심으로 전면 개편했다. 연간 1725시간의 교육시간 중 1025시간을 AI 교육에 배정하고, 생성형 AI와 데이터 활용 역량을 강화한 8개 전문 과정을 신설해 현장 대응력을 높였다.박 사장은 “AI 전환이 가속화되는 환경에서 SSAFY가 청년들에게 실질적인 기회의 출발점이 되길 바란다”고 말했다.