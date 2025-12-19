상의, 7년 만에 中 경제사절단…5대 그룹 총수 대거 동행할 듯

민나리 기자
입력 2025-12-19 00:36
수정 2025-12-19 00:36
대한상공회의소가 다음달에 200명 규모의 경제사절단을 이끌고 중국 베이징을 방문한다. 대한상의가 방중 경제사절단을 꾸리는 것은 2019년 이후 7년 만이다.

18일 재계에 따르면 대한상의와 코트라(KOTRA)는 최근 사절단 모집 공고를 내고 본격적인 준비에 착수했다. 사절단은 현지에서 중국국제무역촉진위원회(CCPIT)와 비즈니스 포럼 및 양해각서(MOU) 체결식 개최를 통해 제조업 혁신, 공급망 안정, 서비스·콘텐츠 협력 방안 등을 논의할 예정이다.

사절단에는 대한상의 회장인 최태원 SK그룹 회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 신동빈 롯데그룹 회장 등 5대 그룹 총수가 대거 동행할 것으로 보인다. 2019년 방중 때는 박용만 전 대한상의 회장을 제외하면 주요 그룹의 전문경영인(CEO)급이 주축이 됐지만, 이번에는 주요 그룹 총수들이 직접 전면에 나설 것으로 알려졌다. 최 회장은 지난 10월에도 중국 정·재계 인사들을 만나 사전 협력의 발판을 닦은 바 있다. ﻿

민나리 기자
2025-12-19 14면
