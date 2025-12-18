삼성전자, 마이크로 RGB TV 생산 확대

삼성전자, 마이크로 RGB TV 생산 확대

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-12-18 00:03
수정 2025-12-18 00:03
삼성전자가 최신 화질 기술이 집약된 ‘마이크로 RGB TV’ 라인업을 확대해 프리미엄 TV 시장에서 소비자들의 선택 폭을 넓힌다.

삼성전자는 지난 8월 115형 마이크로 RGB TV를 최초 출시한 데 이어, 2026년형 마이크로 RGB TV 라인업을 55·66·7 5·85·100형 등 총 6가지 사이즈로 다양화했다. 마이크로 RGB TV는 스크린에 마이크로 크기의 RGB(빨강·초록·파랑) 발광다이오드(LED)를 미세하게 배열한 RGB 컬러 백라이트를 적용해 빨강, 초록, 파랑 색상을 각각 독립적으로 정밀 제어할 수 있다. 특히 RGB LED 칩 크기를 100㎛(마이크로미터) 이하로 줄인 마이크로 RGB 기술을 적용해 보다 촘촘하고 정교한 색상 및 밝기 제어가 가능해졌다. 이를 통해 어두운 부분과 밝은 부분을 보다 정교하게 조정하는 것이 가능해져 명암 표현을 높이는 ‘로컬 디밍 효과’를 극대화한다.

마이크로 RGB TV는 고성능 인공지능(AI) 엔진을 탑재해 콘텐츠를 4K로 구현하는 ‘4K AI 업스케일링’, 장면별로 최적의 색상을 표현하는 ‘마이크로 RGB 컬러 부스터 프로’ 등을 제공한다. 삼성전자는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전 전시회 CES 2026에서 마이크로 RGB TV를 전시할 예정이다.

민나리 기자
2025-12-18 16면
