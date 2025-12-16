포스코퓨처엠, LFP 양극재 공장 신설… “전량 ESS용”

단계적 생산량 확대로 최대 5만t 생산

포스코퓨처엠이 급성장하는 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응하기 위해 국내에 리튬인산철(LFP) 양극재 공장을 건설한다.포스코퓨처엠은 경북 포항 영일만4일반산업단지에 LFP 양극재 전용 공장을 짓는 안건을 전날 이사회를 열어 승인했다고 16일 밝혔다. 내년에 공장을 착공한 후 2027년 하반기부터 LFP 양극재를 양산할 계획이다. 이 공장에서 생산되는 LFP 양극재는 전량 ESS용이다.포스코퓨처엠은 2023년 중국 배터리 소재 회사인 CNGR과 합작한 씨앤피신소재테크놀로지에 추가 투자를 해 LFP 양극재 공장 건설을 추진할 예정이다. 또 LFP 양극재 생산량을 단계적으로 늘려 최대 5만t까지 생산할 계획이다. 앞서 포스코퓨처엠은 지난 8월 CNGR과 CNGR의 한국 자회사 피노(FINO)와 함께 ESS용 LFP 양극재 사업 추진 양해각서(MOU)를 체결하면서 이번 사업을 검토해왔다.포스코퓨처엠은 LFP 공장 건설로 양극재 제품군을 다양화해 글로벌 시장에서 수주 경쟁력을 확대한다는 전략이다. 기존에는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 양극재를 주력으로 생산했다.포스코퓨처엠은 LFP 시장 조기 진입을 위해 포항 양극재 공장의 삼원계 NCM 양극재 생산라인 일부를 LFP 양극재 생산라인으로 개조해 2026년 말부터 가동할 계획도 세우고 있다. 최근 북미 시장의 ESS용 LFP 배터리 수요 급증으로 주요 배터리 제조기업들이 기존의 삼원계 배터리 생산라인을 LFP 생산라인으로 전환하는 변화에 발맞춘 것이다.