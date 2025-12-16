이미지 확대
레고로 만든 해동용궁사
관람객들이 15일 부산 해운대구 씨라이프 부산 아쿠아리움에서 열린 ‘브릭맨 시티즈’ 상설 전시에서 레고로 만든 부산 유명 관광지 ‘해동용궁사’를 감상하고 있다. 지난 6일 개막한 전시는 레고 아티스트 라이언 맥노트를 비롯한 전문가들이 2600여 시간에 걸쳐 완성한 세계 각국 랜드마크 건축물의 축소 작품을 선보인다.
부산 뉴스1
2025-12-16 16면
