두산에너빌리티, 카타르 가스복합발전소 주기기 수주

1300억원 규모… 2029년까지 공급

2025-12-16 16면

두산에너빌리티가 카타르에서 1300억원 규모 가스복합발전소 주기기 공급 계약을 수주했다.두산에너빌리티는 삼성물산과 ‘카타르 퍼실리티(Facility) E 가스복합발전소 주기기 공급 계약’을 체결했다고 15일 밝혔다. 카타르 수도 도하 남동쪽 약 10㎞ 지역 내 총 2400㎿ 규모로 건설되는 대형 가스복합발전소에 주요 주기기를 2029년까지 공급하는 것이 계약의 골자다. 구체적으로 430㎿급 스팀터빈과 발전기 각각 2기, 보조기기 등을 제공한다.이번 계약은 지난 3월 약 2900억원 규모의 ‘피킹 유닛’ 프로젝트에 이어 카타르에서 두 번째 수주다. 앞서 두산에너빌리티는 사우디아라비아에서도 가즐란 2 확장 가스복합발전소, 하자르 확장 가스복합발전소 등 2개 프로젝트에서 총 3400억원 규모의 스팀터빈·발전기 공급 계약을 연이어 체결하면서, 중동 주요 시장에서 실적을 쌓고 있다.두산에너빌리티 관계자는 “중동 전역에서의 공급 계약 확대로 글로벌 가스복합발전 시장에서 입지를 공고히 하고 있다”﻿고 말했다.