암참 회장 만난 주병기 “국내외 기업 차별 없어”

방금 들어온 뉴스

암참 회장 만난 주병기 “국내외 기업 차별 없어”

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-12-16 00:09
수정 2025-12-16 00:09
외국 기업에 대한 장벽 해소 강조

주병기 공정거래위원장
주병기 공정거래위원장


주병기 공정거래위원장이 공정거래 정책과 법 집행 전반에서 국내외 기업을 차별하지 않겠다는 원칙을 강조했다. 외국 기업들이 한국 시장에서 불확실성이나 과도한 규제로 어려움을 겪지 않도록 하겠다는 메세지다.

주 위원장은 15일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 ‘공정거래위원회-주한외국상공회의소 간담회’에 참석해 “공정위는 규율 체계 마련과 법 집행 과정에서 국내 기업과 외국 기업을 구분하지 않는 원칙을 지속적으로 지켜왔다”며 “앞으로도 외국 기업들이 차별을 받거나 불필요한 장벽에 직면하지 않도록 하겠다”고 밝혔다. 이날 강연에서 주 위원장은 급변하는 경제 환경 속에서 공정거래 정책의 역할이 더욱 중요해지고 있다고 설명했다.

공정위가 추진할 주요 정책 방향으로는 중소상공인의 경영 부담을 덜고 대·중소기업 간 상생 구조를 정착시키는 한편, 혁신 기업들이 공정하게 경쟁할 수 있는 환경을 조성하겠다는 점을 들었다. ﻿주 위원장은 “디지털 전환기에는 혁신에 대한 정당한 보상이 이뤄질 수 있도록 공정한 경쟁 질서를 확립하는 것이 중요하다”며 “이를 통해 경쟁이 활성화되고 혁신이 새로운 산업과 일자리로 이어질 수 있다”고 말했다.

이번 간담회는 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장의 공식 초청으로 마련됐다. 김 회장은 주 위원장의 경제협력개발기구(OECD) 경쟁위원회 의장단 부의장 선출을 축하하며 “한국이 글로벌 기준에 부합하는 경쟁력 있는 규제 환경을 갖춰 나갈 수 있도록 공정위와 긴밀히 협력해 나가기를 기대한다”고 밝혔다.

민나리 기자
2025-12-16 14면
