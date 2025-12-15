삼성전자, AI 절약모드 실증[경제 브리핑]

삼성전자, AI 절약모드 실증[경제 브리핑]

입력 2025-12-14 23:49
수정 2025-12-14 23:49
삼성전자는 스마트싱스 ‘인공지능(AI) 절약모드’를 통해 고효율 세탁기의 에너지 사용량을 약 30% 절감하는 효과를 실증했다고 14일 밝혔다. 삼성전자는 글로벌 탄소 검증 기관 카본 트러스트와 함께 지난해 7월부터 올해 6월까지 126개국에서 사용 중인 세탁기 약 18만 7000대를 분석한 결과, 총 5.02기가와트시(GWh)의 에너지를 절감한 것으로 확인했다. 이는 서울시 1만 4000가구가 여름철 한 달간 사용하는 전력량에 해당한다. 이번 실증은 스마트싱스에 연결된 가전제품이 실제 사용되는 환경에서 탄소 감축 효과를 입증한 업계 최초 사례다. 삼성전자는 가전제품 사용 시 발생하는 탄소 배출량과 감축량을 정확히 측정해 에너지 효율이 높은 제품을 개발할 계획이다.

2025-12-15 18면
