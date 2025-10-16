삼성전자, 브랜드가치 6년 연속 ‘세계 5위’… 현대차는 30위

2020년 이후 아시아 유일 톱5 유지

삼성전자가 글로벌 브랜드 가치 평가에서 6년 연속 5위를 지켰다. 현대자동차는 2년 연속 30위를 기록했다.15일 글로벌 브랜드 컨설팅 전문업체 인터브랜드가 발표한 ‘글로벌 100대 브랜드’에서 삼성전자는 브랜드 가치 905억 달러(약 129조원)로 평가받으며 5위를 기록했다. 지난해 1008억 달러와 비교하면 하락했지만, 2020년 이후 현재까지 아시아 기업으로는 유일하게 글로벌 5대 브랜드로서의 위상을 유지했다.인터브랜드는 기업의 재무 성과와 고객이 제품을 구매할 때 브랜드가 미치는 영향, 브랜드 경쟁력 등을 매년 종합 평가해 예상되는 수익의 현재 가치를 금액으로 환산해 발표한다. 인터브랜드는 삼성전자가 전 사업 부문에서 인공지능(AI) 경쟁력을 갖추고 있으며, 전 제품을 아우르는 AI 홈 경험 제공, AI 관련 반도체 집중 투자, 고객 중심 브랜드 전략 수행 등을 긍정적으로 평가했다.현대차는 브랜드 가치 246억 달러(약 35조원)를 기록하며 30위에 올랐다. 현대차는 2005년 처음으로 글로벌 100대 브랜드에 포함됐고, 2010년부터 올해까지 16년 연속 브랜드 가치가 상승했다.현대차의 브랜드 가치는 지난해보다 7% 오르며 최근 5년간 72% 상승했다. 인터브랜드는 현대차가 전기차 제품군 확장과 함께 하이브리드차를 지속적으로 출시하고, 지역 마케팅을 통해 글로벌 소비자와의 관계를 넓힘으로써 브랜드 영향력을 확대했다고 평가했다.한국 기업 중 100위 안에는 삼성전자와 현대차 외 기아(89위)가 포함됐다.전체 글로벌 기업으로 보면 ﻿인스타그램과 유튜브는 각각 15위에서 8위로, 24위에서 13위로 상승했다. 엔비디아는 36위에서 15위로 크게 뛰어올랐다.