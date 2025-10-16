美서 띄우고 북유럽 공략… K방산 이끄는 한화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

美서 띄우고 북유럽 공략… K방산 이끄는 한화

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-10-16 00:59
수정 2025-10-16 00:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

한화에어로, 美GA와 무인기 개발
스웨덴엔 1500억원 MCS 공급 계약

한화그룹 계열사들이 잇따라 방산 분야에서 성과를 내며 사업 기반을 넓히고 있다.

한화에어로스페이스는 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 미 육군협회(AUSA) 전시회에서 제너럴 아토믹스(GA-ASI)와 단거리 이착륙(STOL) 무인기 ‘Gray Eagle-STOL’(GE-STOL) 공동개발 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 양사는 시제기를 개발해 2027년 초도비행, 2028년 구매국 첫 인도를 목표로 한다. 한화에어로스페이스는 엔진·랜딩기어·연료계통, 한화시스템은 항전장비를 공급한다.

또 한화에어로스페이스는 이날 스웨덴 방위사업청과 3년간 155㎜ 모듈형 추진장약(MCS) 공급을 핵심 내용으로 한 기본협약·1차 실행계약도 체결했다. 계약 규모는 약 1500억원이다.

한화오션은 이날 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 ‘차세대 스마트 함정 기술 연구회’에서 차세대 전략 수상함 개념을 공개했다. 파랑 관통형 선수와 텀블홈 선체를 적용해 스텔스 기능과 기동성을 높였고, 인공지능(AI) 기반 자동화로 약 70명 수준의 승조원 운용이 가능하다. 한화오션은 차세대 전략 수상함을 기본으로 한 플랫폼을 개발해, 향후 20~30년간 국내 해양 방산의 대표상품이 될 수 있는 수상함으로 완성할 계획이다.

손지연 기자
2025-10-16 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로