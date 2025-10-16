美서 띄우고 북유럽 공략… K방산 이끄는 한화

한화에어로, 美GA와 무인기 개발

스웨덴엔 1500억원 MCS 공급 계약

2025-10-16 18면

한화그룹 계열사들이 잇따라 방산 분야에서 성과를 내며 사업 기반을 넓히고 있다.한화에어로스페이스는 14일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열린 미 육군협회(AUSA) 전시회에서 제너럴 아토믹스(GA-ASI)와 단거리 이착륙(STOL) 무인기 ‘Gray Eagle-STOL’(GE-STOL) 공동개발 계약을 체결했다고 15일 밝혔다. 양사는 시제기를 개발해 2027년 초도비행, 2028년 구매국 첫 인도를 목표로 한다. 한화에어로스페이스는 엔진·랜딩기어·연료계통, 한화시스템은 항전장비를 공급한다.또 한화에어로스페이스는 이날 스웨덴 방위사업청과 3년간 155㎜ 모듈형 추진장약(MCS) 공급을 핵심 내용으로 한 기본협약·1차 실행계약도 체결했다. 계약 규모는 약 1500억원이다.한화오션은 이날 서울 중구 더플라자 호텔에서 열린 ‘차세대 스마트 함정 기술 연구회’에서 차세대 전략 수상함 개념을 공개했다. 파랑 관통형 선수와 텀블홈 선체를 적용해 스텔스 기능과 기동성을 높였고, 인공지능(AI) 기반 자동화로 약 70명 수준의 승조원 운용이 가능하다. 한화오션은 차세대 전략 수상함을 기본으로 한 플랫폼을 개발해, 향후 20~30년간 국내 해양 방산의 대표상품이 될 수 있는 수상함으로 완성할 계획이다.