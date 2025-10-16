재계 총수들, 美서 ‘스타게이트 회동’ 한다

손정의, 삼성·SK 등 초청해 협력 논의

한미 관세 협상 지원사격 가능성도

2025-10-16 16면

우리나라 대표 기업 총수들이 스타게이트 프로젝트를 이끄는 손정의 소프트뱅크 회장의 초청으로 미국을 방문한다. 한미 양국의 후속 관세 협상 시기와 겹쳐 총수들이 협상을 지원 사격할 가능성도 있다.15일 재계에 따르면 손 회장은 최근 삼성, SK, 현대자동차, LG그룹 총수의 미국 방문을 초청한 것으로 전해졌다. 현재 한미일 경제대화(TED) 참석차 일본에 머무는 이재용 삼성전자 회장과 정의선 현대차그룹 회장이 미국을 찾을 수 있다는 관측이 나온다. 최태원 SK그룹 회장도 이튿날인 16일 미국으로 떠날 것으로 알려졌다. 구광모 LG 회장의 합류도 거론된다.손 회장이 오픈AI, 오라클과 함께 진행하는 스타게이트 프로젝트는 미국 전역에 인공지능(AI) 데이터센터를 구축하는 5000억 달러(700조원) 규모의 프로젝트다. 국내 기업 총수들은 손 회장과의 회동에서 스타게이트 협력을 구체화하고, 반도체·전력 등에서 추가 협력 방안을 모색할 예정이다. 삼성과 SK그룹은 최근 방한한 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 만나 스타게이트를 위한 파트너십을 맺은 바 있다.기업 총수들의 방미 기간은 김용범 대통령실 정책실장과 김정관 산업통상부 장관의 방미 기간과 겹쳐 총수들이 대미 투자 계획을 구체화해 우리 정부의 협상을 지원 사격할 것이란 예상도 나온다.