30대 그룹 사내이사 1269명 곧 임기 만료… 인사 태풍 거세지나

유니코써치 “내년 상반기 중 종료”대표이사 직함 단 CEO 47% 달해
4대 그룹 대표이사 100여명 ‘임박’
SK 47·삼성 21·LG 20·현대차 19명
이재용 회장 사내이사 복귀 관심
“불확실성 커… 소폭 인사 가능성도”대기업들이 연말 정기 인사를 앞둔 가운데 국내 30대 그룹에서 임기가 곧 끝나는 사내이사가 1260여명에 이르는 것으로 파악됐다. 삼성, SK, 현대차, LG 등 4대 그룹에서도 대표이사급 최고경영자(CEO) 100여명이 임기 만료를 앞두고 있어 이들의 거취가 주목된다.
15일 헤드헌팅 전문기업 유니코써치가 공정거래위원회 지정 대기업 집단 중 자산 순위 상위 30개 그룹의 계열사를 대상으로 조사한 결과, 내년 상반기 중 임기가 종료되는 사내이사는 1269명인 것으로 나타났다. 이 중 대표이사 직함을 단 CEO급 경영자는 47%(596명)였다. 연임 혹은 자리 이동, 퇴임 등 이들의 거취에 따라 미등기 임원 인사의 폭도 크게 달라질 것으로 보인다.
4대 그룹에서는 SK그룹이 임기 만료를 앞둔 사내이사가 99명으로 가장 많았고, 이 중 47명이 대표이사급이었다. 삼성은 48명(대표이사 21명), LG 39명(20명), 현대차 34명(19명) 순으로 파악됐다.
삼성전자의 경우 이재용 회장의 사내이사 복귀 여부에 관심이 쏠린다. 이 회장은 2019년 10월 사내이사에서 내려온 뒤 미등기 임원으로 활동하고 있다. 이사회 멤버인 노태문 디바이스경험(DX) 부문장 직무대행(사장)이 공식 대표이사 직함을 달지도 주목할 만하다. 삼성전자는 올해 3월 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)을 대표이사로 선임하며 한종희 부회장과 ‘투톱 체제’를 만들었지만, 한 부회장의 갑작스러운 부재로 전 부회장 1인 체제가 됐다.
SK그룹에선 부회장 탄생에 관심이 집중된다. SK그룹은 최근 3년간 부회장 인사를 실시하지 않았다. 현재 SK그룹 내 부회장은 장동현 SK에코플랜트 대표이사와 서진우 SK 중국 담당 부회장, 유정준 SK온 대표이사 등 3명뿐이다. 역대 최대 실적을 이끈 곽노정 SK하이닉스 대표이사(사장)가 승진 후보군으로 꼽힌다.
현대자동차그룹에서는 외국인 1호 CEO로 주목받은 호세 무뇨스 사장의 공식 임기가 내년 3월까지여서 연임 여부를 결정해야 한다. LG그룹에선 현신균 LG CNS 사장과 이정애 LG생활건강 전 사장 등이 내년 3월 공식 임기가 만료되지만, 이 전 사장의 경우 이달 초 로레알 출신의 이선주 사장이 신임 대표이사로 선임되면서 물러났다.
유니코써치 관계자는 “글로벌 불확실성이 큰 상황인 만큼 4대 그룹에서는 안정에 무게를 두고 소폭 인사를 단행할 가능성도 있다”고 분석했다.
2025-10-16 16면
