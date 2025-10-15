中 마스가 제재 영향 미미…장기 땐 희토류 압박 가능성에 ‘긴장’

증권가 “中 제재, 직접적 타격 없어”

희토류 공급망으로 압박 수위 올릴 수도

핵심광물 29종 중 15종 中서 50% 이상 수입

대통령실, 희토류 수급 안전성 점검

장철민, “공급망 다변화 위해 노력해야”

이미지 확대 미국이 중국에 취한 무역법 301조 조사 조치에 반발해 중국이 지난 14일 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대한 제재 조치를 공표했다. 제재 대상에는 이재명 대통령이 방문한 미국 필라델피아의 한화 필리조선소가 포함됐다. 사진은 지난 8월 27일 이 대통령이 필리조선소에서 열린 ‘스테이트 오브 메인’호 명명식체 참석한 모습. 필라델피아 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국이 중국에 취한 무역법 301조 조사 조치에 반발해 중국이 지난 14일 한화오션의 미국 자회사 5곳에 대한 제재 조치를 공표했다. 제재 대상에는 이재명 대통령이 방문한 미국 필라델피아의 한화 필리조선소가 포함됐다. 사진은 지난 8월 27일 이 대통령이 필리조선소에서 열린 ‘스테이트 오브 메인’호 명명식체 참석한 모습. 필라델피아 연합뉴스

이미지 확대 국내 희소금속 현황. 닫기 이미지 확대 보기 국내 희소금속 현황.

중국이 한화그룹 미국 자회사 5곳에 대한 제재로 한미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)를 때렸지만, 국내 조선업계에 미칠 영향은 미미할 것으로 보인다. 다만 중국이 미국과 협력하는 국내 기업에 경고성 조치를 취한 만큼, 중국이 희토류를 무기로 국내 기업들을 압박할 수 있어 산업계가 촉각을 곤두세우고 있다.유안타증권은 15일 보고서에서 “이번 제재가 현재 조선·해운 시장에 어떠한 영향도 줄 수 없다고 판단한다”며 “미국에서 만들어진 배는 원래 중국과 엮일 일이 없다”고 평가했다. 한국투자증권도 “중국이 한화그룹의 미국 자회사를 제재해서 직접적으로 끌어낼 수 있는 실익은 없다”며 “일종의 경고성 조치”라고 진단했다. 전날 급락했던 한화오션 주가도 이날 1.94% 오른 10만 5100원으로 장을 마쳤다.정부도 이번 조치를 미중 대립 속에 ‘예상할 수 있는 일 중 하나’로 봤다. 위성락 국가안보실장은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 “표면적 이유는 (중국 측의) 발표 속에 들어있는 것으로 이해한다”며 “공급망 부분에서 (미중간) 첨예한 대립이 있기 때문에, 중간에서 사업을 하는 한국 기업에 이런 소지는 항상 있었다고 파악하고 있다”고 설명했다. 대통령실 관계자도 “생각보다 별 영향이 없다고 보는 것으로 안다”고 말했다.다만 중국이 희토류 공급망을 무기로 국내 다른 기업들까지 압박의 수위를 끌어올릴 수 있다는 관측도 나온다. 중국은 전 세계 희토류 시장을 거의 독점하고 있는데, 특히 반도체나 방산업 등 국내 주요 산업은 희토류 수입을 중국에 의존하고 있다. 장철민 더불어민주당 의원실이 산업통상자원부에서 받은 ‘2024년 국내 핵심광물 수입 현황’에 따르면, 산업부가 지정한 핵심광물 29종 중 15종이 수입 물량의 절반 이상을 중국에 의존하고 있다. 지난 6월 기준 국내 핵심광물 비축분은 68.5일분으로, 목표치인 100~180일분에 비해 여전히 부족하다.특히 차량 변속기 부품, 고온 초전도체 소재 등에 활용되는 희소 금속인 비스무스는 수입량 전량을 중국에 의존하고 있다. 지난 10일 중국이 추가 수출 통제를 발표한 희토류의 경우 한국은 총수입량 2919t 중 중국에서 64%를 수입하고 있다.대통령실은 이날 오현주 국가안보실 3차장 주재로 국내 ‘희토류 공급망 관련 경제 안보 현안 점검 회의’를 열고 수급 안정성을 점검했다고 밝혔다. 장 의원은 “중국에 대한 의존도가 높은 상황에서 공급망 리스크는 언제든 현실화할 수 있다”며 “정부의 핵심소재 국산화와 공급망 다변화를 위한 노력이 중장기적으로 계속돼야 한다. 국회도 기술 자립과 생산 기반 확충을 통해 안정적인 산업 생태계를 구축하도록 노력할 것”이라고 말했다.