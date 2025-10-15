포스코퓨처엠, 글로벌 완성차와 6700억원 음극재 계약

방금 들어온 뉴스

포스코퓨처엠, 글로벌 완성차와 6700억원 음극재 계약

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-10-15 00:58
수정 2025-10-15 00:58
2011년 사업 시작 후 최대 규모
탈중국 공급망 구축에 ‘반사이익’

포스코퓨처엠이 글로벌 자동차 회사에 6700억원 규모의 음극재를 공급한다. 단일 계약 기준 최대 규모로, 미중 무역 전쟁 여파로 고객사들이 탈중국 공급망을 구축하면서 포스코퓨처엠이 반사이익을 누리는 모습이다.

포스코퓨처엠은 글로벌 완성차 회사와 6710억원 규모의 천연 흑연 음극재 공급 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약 규모는 포스코퓨처엠이 2011년 음극재 사업을 시작한 이후 최대 규모다.

계약 기간은 2027~31년 4년간이지만, 상호 협의를 통해 연장할 수 있다. ‘유보 기간’은 2037년으로, 사실상 이번 계약 기간은 최장 10년이다. 이 경우 계약 금액은 총 1조 7000억원 규모로 추산된다.

계약 상대방은 경영상 비밀 유지 차원에서 공개하지 않는다. 포스코퓨처엠은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사와 일본 배터리사에 음극재를 공급하고 있는데, 이번 계약은 기존 고객사가 아닌 새로운 고객사와 체결했다.

업계는 미중 무역 전쟁 여파로 탈중국 공급망이 중요해지면서 포스코퓨처엠이 수혜를 본 것으로 봤다. 음극재는 배터리 핵심 소재 중 하나로 흑연을 주원료로 사용한다. 중국산 흑연이 대부분인데, 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 지난해 글로벌 음극재 출하량 상위 10개 업체는 모두 중국기업이다.

포스코퓨처엠은 전 세계 음극재 출하량 11위지만, 그동안 저가 중국산 흑연에 밀려 고전해왔다. 포스코퓨처엠은 현재 중국 공급사에서 구형 흑연을 조달해 천연 흑연 음극재를 만들고 있지만, 전북 새만금에 2027년 가동을 목표로 구형 흑연 가동 공장 건설을 추진하고 있다. 이번 계약 물량은 아프리카 등에서 흑연 원광을 확보해 제조할 예정이다.
손지연 기자
2025-10-15 20면
2025-10-15 20면
위로