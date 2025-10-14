SM그룹, 보훈가족 복지 증진에 5억 기부

방금 들어온 뉴스

SM그룹, 보훈가족 복지 증진에 5억 기부

허백윤 기자
입력 2025-10-14 00:20
수정 2025-10-14 00:20
‘보훈 드림’ 단일 후원액으론 최대
“독립유공자·후손들 노력에 감사”

권오을(왼쪽) 국가보훈부 장관과 우오현 SM그룹 회장이 13일 정부세종청사에서 진행된 보훈기부금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다. 국가보훈부 제공
권오을(왼쪽) 국가보훈부 장관과 우오현 SM그룹 회장이 13일 정부세종청사에서 진행된 보훈기부금 전달식에서 기념촬영을 하고 있다.
국가보훈부 제공


SM그룹이 광복 80주년을 맞아 독립유공자 후손 등 보훈가족의 예우와 복지 증진을 위해 보훈 기부금 5억원을 국가보훈부에 전달했다.

보훈부는 13일 정부세종청사에서 권오을 장관과 우오현 SM그룹 회장이 참석한 가운데 ‘모두의 보훈 드림’ 후원금 전달식을 열었다. 이날 전달된 기부금은 지난해 6월 ‘모두의 보훈 드림’ 모금이 시작된 이후 단일 후원액으로는 최대 규모다.

우 회장은 올해 광복 80주년을 맞아 ‘나라가 있어야 경제도 있고 기업도 있다’는 평소 신념을 실천하고 지금처럼 평안하게 기업 경영을 할 수 있도록 해 준 독립유공자와 후손들의 피땀 어린 노력에 감사의 마음을 전하기 위해 후원을 결정했다고 한다. 권 장관은 “이번 SM그룹의 기부가 국가와 국민을 위해 희생·헌신하신 분들에 대한 사회적 관심을 높이고 민간의 더 많은 참여를 통한 ‘1기업 1보훈문화’ 확산과 정착을 이끌어내는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

허백윤 기자
2025-10-14 31면
위로