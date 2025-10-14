카카오 “계열사 연내 80개로 축소”

정신아 대표 “AI 위주 선택·집중

카카오가 과거 몸집 불리기 비판을 자초했던 ‘문어발식 확장’에서 벗어나 인공지능(AI)을 중심으로 한 ‘선택과 집중’ 전략을 공식화했다.정신아 카카오 대표이사는 13일 주주 서한을 통해 카카오 그룹 계열사 수를 두 자릿수로 줄이는 지배구조 효율화 성과를 강조했다. 정 대표는 “취임 직후 132개였던 계열사를 1년 반 만에 99개로 줄였고, 연말까지 80여개로 축소할 계획”이라면서는 “AI 시대에 핵심에 집중하기 위한 전략적 방향성이며, 사회적 신뢰를 회복하기 위한 의지”라고 밝혔다. 이로써 정 대표 취임 후 비핵심 계열사 정리가 30% 감축 수준에 이르는 등 경영 내실화에 속도를 내고 있다는 분석이다. 그 결과 카카오는 올해 2분기 연결 기준 영업이익 1859억원을 달성하며 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.이번 주주 서한에는 지난달 체류시간 확대를 목표로 강행했던 친구 목록의 SNS 피드 전환 개편에 대한 사용자들의 거센 반발을 사실상 인정하는 대목도 담겼다. 정 대표는 “이번 개편에 대해 주주 여러분이 우려하시는 부분에 대해 깊이 유념하고 있다”면서 “사용자의 의견을 반영해 친구 목록을 재노출할 예정이며, 피드 형태는 사용자가 선택할 수 있도록 별도 메뉴나 탭인탭 형태 등으로 올 4분기 이내에 선보일 계획”이라고 했다.개편 과정에서 잡음이 불거졌지만 카카오톡 내 AI 서비스 확대는 속도를 낼 전망이다. 이달 말 오픈AI와 협업한 ‘챗GPT 폴 카카오’가 출시될 예정이며, 온디바이스 자체 AI 모델인 ‘카나나 인 카카오톡’을 통해 AI 생태계 확장에도 나선다는 계획이다. 온디바이스 AI는 사용자 프라이버시를 보호하면서도 뛰어난 한국어 성능과 경제성을 갖춘 핵심 전략으로 꼽힌다.﻿ ﻿