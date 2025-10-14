LG엔솔, 美 조지아 공장 필수 인력 파견 재개

구금됐던 직원들 전원 업무 복귀

3분기 영업이익 34% 늘어 6013억

2025-10-14 18면

LG에너지솔루션이 미국 조지아주에서 건설 중인 현대차그룹과의 배터리 합작 공장(HL-GA 배터리회사)에 필수 인력 파견을 재개했다.13일 업계에 따르면 지난달 4일 합작 공장에서 미국 이민당국에 의해 구금됐던 LG에너지솔루션과 협력사 직원들이 한 달간의 휴가를 마치고 이날 업무에 전원 복귀했다. 앞서 LG에너지솔루션은 지난 2일 추석 연휴 이후부터 필수 인력 중심으로 미국 출장을 단계적으로 재개하겠다고 밝힌 바 있다. 필수 인력을 재배치해 공장 건설 정상화에 속도를 내는 모습이다.LG에너지솔루션은 희망자를 우선으로 미국 출장 인력을 구성했는데 구금됐던 직원도 본인 의사에 따라 출장에 포함될 수 있다. 직원 안전을 위해 출장자는 B1 비자 중심으로 구성됐고, 전자여행허가(ESTA)는 단순 미팅 등에만 활용할 계획이다. 회사는 출장 인원을 점진적으로 늘릴 계획으로 알려졌다.LG에너지솔루션은 올해 3분기 매출이 지난해 같은 기간 대비 17.1% 줄어든 5조 6999억원, 영업이익은 34.1% 늘어난 6013억원으로 잠정 집계됐다고 이날 공시했다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 혜택은 3655억원으로, 이를 제외한 영업이익은 2358억원이다. 지난 분기에 이어 2분기 연속 보조금 제외 흑자를 달성했다. 업계는 북미 ESS 출하가 본격적으로 수익에 반영된 점과 원통형·파우치 배터리 물량 증가 등으로 보조금을 제외하고도 흑자를 기록한 것으로 봤다.