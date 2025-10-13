두산에너빌리티, 美 빅테크에 첫 가스터빈 수출…AI 시대 수혜

이미지 확대 두산에너빌리티가 개발하고 제작한 380MW급 가스터빈 제품. 두산에너빌리티 제공 닫기 이미지 확대 보기 두산에너빌리티가 개발하고 제작한 380MW급 가스터빈 제품. 두산에너빌리티 제공

두산에너빌리티가 가스터빈 종주국인 미국에 가스터빈을 처음 수출한다.두산에너빌리티는 미국 빅테크 기업과 380㎿급 가스터빈 2기 공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 공급 기한은 내년 말까지다. 가스터빈은 액화천연가스(LNG) 등을 연소시켜 나온 고온·고압의 연소가스를 원동력으로 전기를 생산하는데, 항공기 제트엔진과 동일한 기술을 기반으로 한다.이번 계약으로 두산에너빌리티는 첫 가스터빈 미국 수출을 달성했다. 두산에너빌리티는 2019년 국내 산학연과 함께 발전용 대형 가스터빈 국산화에 성공해 미국과 독일, 일본, 이탈리아에 이어 세계 다섯 번째로 가스터빈 기술을 확보한 바 있다. 이후 김포 열병합발전소에서 1만 5000시간 실증에 성공한 뒤, 보령신복합발전소를 시작으로 국내에서 6기의 가스터빈 공급 계약을 체결하며 사업을 넓혔다. 2027년까지 400㎿급 초대형 수소전소 터빈 개발을 목표로 한다.두산에너빌리티는 인공지능(AI) 시대에 데이터센터 전력 수요가 급증하면서 이번 수주에 성공했다고 설명했다. 가스터빈은 건설 기간과 공급 안정성, 가동 기간, 효율 측면에서 장점이 있다. 가스터빈의 유지보수는 미국 텍사스주 휴스턴에 있는 두산에너빌리티의 가스터빈 서비스 전문 자회사 DTS가 맡을 예정이다.손승우 두산에너빌리티 파워서비스BG장은 “이번 계약은 대한민국이 가스터빈 수입국에서 수출국으로 도약하는 뜻깊은 전환점”이라며 “품질과 납기를 지켜 고객 신뢰에 보답하고 미국 등 해외 시장을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.