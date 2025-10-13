‘취임 5주년’ 정의선 회장, 글로벌 빅3 진입 성과… 美 관세는 난제

현대차 ‘모빌리티 기업’ 탈바꿈

정의선(55) 현대자동차그룹 회장이 14일로 취임 5주년을 맞는다. 그가 회장직에 오른 후 글로벌 자동차 ‘빅3’에 안착한 현대차그룹은 로봇, 자율주행 등을 아우르는 모빌리티 기업으로 탈바꿈하고 있다. 다만 미국의 고율 관세와 중국 기업의 거센 도전 등 헤쳐 나갈 과제도 산적해 있다.12일 자동차 업계에 따르면 정 회장의 지휘하에 현대차그룹은 글로벌 판매 확대, 친환경 기술 선도에서 상당한 성과를 거뒀다는 평가다. 정 회장은 2020년 10월 14일 현대차와 기아, 현대모비스의 임시 이사회를 통해 회장에 선임됐다.지난 8월 미국의 자동차 전문지 오토모티브 뉴스는 세계 자동차 산업에 큰 영향을 발휘했다며 정 회장과 그의 할아버지 고 정주영 현대그룹 창업주, 아버지 정몽구 명예회장 등 현대차그룹의 3대 경영진을 ‘100주년 기념상’ 수상자로 발표했다.오토모티브는 정 회장에 대해 “자유롭고 창의적인 조직 문화를 도입했고 외국인 최고경영자를 임명하는 등 파격적 인사 정책을 펼쳤다. 제네시스 브랜드 출시와 상품 혁신을 주도했다”고 평가했다.현대차그룹은 정 회장 취임을 기점으로 실적이 크게 올랐다. 2019년 279조원이던 그룹 매출은 지난해 455조원으로 63% 늘었다. 2022년 처음 글로벌 판매 3위에 오른 뒤 이를 유지하고 있으며, 올 상반기 영업이익(13조 86억원) 기준으론 독일 폭스바겐그룹을 누르고 글로벌 2위에 올랐다. 취임 직후 로봇(보스턴다이내믹스 인수), 미래항공 모빌리티(슈퍼널 설립), 자율주행(합작법인 모셔널 설립) 등 신사업에 과감하게 나선 것도 성과로 꼽힌다.하지만 앞날이 녹록지만은 않다. 미국이 부과한 25%의 자동차 품목관세가 난관이다. 현대차·기아가 3분기에 부담해야 할 관세 비용은 2조 6000억원에 이른다. 또 중국 자동차 업체들과 전기차·자율주행차 경쟁도 부담이다.이런 위기를 정 회장은 실패를 두려워하지 않고 부딪치는 ‘현대 웨이’로 정면 돌파한다는 구상이다. 정 회장은 올해 초 신년회에서 현재의 위기를 ‘퍼펙트 스톰’에 비유하며 “우리는 항상 위기를 겪어왔고, 훌륭하게 그 위기들을 극복했고 위기 이후에 오히려 더 강해졌다”며 “이순신 장군과 같은 리더십이 절실하다”고 밝혔다.