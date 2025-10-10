AI 인프라 구축하는 ‘3색 시너지’… LG전자·CNS·엔솔 똘똘 뭉쳤다

‘데이터센터 월드…’ 공동 참석

이미지 확대 LG전자 모델들이 지난 8일부터 이틀간 싱가포르에서 열린 ‘데이터센터 월드 아시아 2025’ 현장에서 LG전자 냉각수 분배 장치(CDU)를 소개하고 있다.

LG전자 제공

LG전자가 LG CNS, LG에너지솔루션과 함께 인공지능(AI) 데이터센터에 최적화된 ‘원(One) LG’ 통합 솔루션을 선보이며 사업 강화에 나섰다.LG전자는 지난 8일(현지시간)부터 이틀간 싱가포르에서 열린 ‘데이터센터 월드 아시아 2025’에 3사가 함께 참가했다고 9일 밝혔다. 데이터센터 월드 아시아는 전 세계 300여개 브랜드가 참가해 데이터센터 설계부터 구축, 운영, 관리, 냉각 기술 등 데이터센터 전반을 다루는 아시아 최대 규모 전시회다. 3사가 공동 부스를 마련해 전시를 운영한 것은 이번이 처음이다.LG전자는 AI 데이터센터를 위한 고효율 냉각 솔루션을, LG CNS는 설계·구축·운영(DBO) 역량을, LG에너지솔루션은 첨단 전력 시스템을 각각 선보이며 ‘원 LG’ 솔루션의 경쟁력을 강조했다.최근 급증하는 AI 인프라 수요에 대응하기 위해 그룹 내 핵심 역량을 결집해 만들어진 ‘원 LG’ 통합 솔루션은 인도네시아의 수도 자카르타에 구축하고 있는 1000억원 규모의 초대형 AI 데이터센터에 공급되고 있다. 3사는 지속 가능한 데이터센터 구축과 에너지 효율성에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 통합 솔루션 공급을 확대해 데이터센터 운영 고객의 전략적 파트너로 자리 잡겠다는 계획이다.