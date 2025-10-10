추석 반납한 신동빈, 미국서 ‘바이오 경영’

ADC 생산시설 점검… 신유열 동행

美 의약품 관세 부과에 수혜 기대

신동빈 롯데그룹 회장이 추석 연휴 기간 아들 신유열 롯데바이오로직스 글로벌전략실장과 함께 미국을 찾아 그룹의 미래 먹거리로 꼽히는 바이오 사업 현장 경영에 나섰다.롯데그룹은 신 회장이 지난 4일(현지시간) 미국 뉴욕주에 있는 롯데바이오로직스 시러큐스 바이오 캠퍼스를 방문해 차세대 바이오 의약품으로 불리는 항체약물접합체(ADC) 생산시설을 점검하고 임직원을 격려했다고 9일 밝혔다.신 회장은 “시러큐스 바이오 캠퍼스는 바이오 산업을 넘어 그룹 전체의 성장을 이끌 수 있을 것으로 기대한다”며 “ADC와 위탁개발생산(CDMO) 추가 수주 및 글로벌 경쟁력 강화에 힘써달라”고 당부했다.바이오 의약품 CDMO 사업 후발주자인 롯데바이오로직스는 최근 미국 정부가 수입산 의약품에 대해 관세 100% 부과를 예고하면서 수혜를 기대하고 있다. 미국 정부가 자국 내 생산시설을 갖춘 기업을 관세 대상에서 제외한다고 밝히면서다. 롯데바이오로직스는 이달과 다음달 각각 독일과 미국에서 열리는 국제 바이오 콘퍼런스 ‘CPhi 월드와이드’와 ‘월드 ADC’에 참여하는 등 글로벌 네트워크 강화에 적극적으로 나서고 있다.롯데바이오로직스는 2023년 글로벌 제약사 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)으로부터 시러큐스 바이오 캠퍼스를 인수해 바이오 사업에 뛰어들었다. 이후 1억 달러(약 1422억원)를 투자해 ADC 생산시설을 구축하고, 올해 4월 아시아 소재 한 바이오 기업으로부터 수주를 받아 본격 가동에 들어갔다. 신 회장이 실제 가동하는 ADC 생산시설을 방문한 것은 이번이 처음이다.