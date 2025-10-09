삼성전자 상반기 특허 9599건 ‘역대 최다’… 폴드7·플립7, 美·유럽 소비자평가서 1위

방금 들어온 뉴스

민나리 기자
입력 2025-10-09 01:03
수정 2025-10-09 01:03
한국 5005건·미국 4594건 등록
18조원 대대적 R&D 투자 성과
이르면 새달 ‘트라이폴드’ 출격

갤럭시 Z 폴드7(왼쪽)과 플립7. 삼성전자 제공
삼성전자가 올해 상반기 한국과 미국에서 역대 최대 규모인 1만 건에 육박하는 특허를 등록했다. 이처럼 기술 경쟁력을 강화한 결과 최신 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 폴드7과 플립7이 미국과 유럽 주요 소비자 연맹지 평가에서 최고 수준의 호평을 받는 등 연구개발(R&D) 투자의 결실이 시장에서 나타나고 있다는 분석이 나온다.

8일 삼성전자의 반기 및 사업 보고서에 따르면 삼성전자는 올해 상반기 한국에서 5005건, 미국에서 4594건 등 총 9599건의 특허를 등록했다. 이는 상·하반기를 통틀어 반기 기준으로 최대치이며, 1만 건 고지 달성을 눈앞에 둔 수치다. 한국 내 특허 등록 건수가 5000건을 넘은 것도 이번이 처음이다. 특허 등록 건수는 2020년 상반기 7474건 이후 꾸준히 증가해 왔다. 삼성전자의 R&D 투자도 올해 상반기 18조원으로 반기 기준 역대 최고 기록을 세웠다.

기술력은 곧 시장 경쟁력으로 이어졌다. 삼성전자의 최신 폴더블폰 갤럭시 Z 폴드7은 미국 컨슈머리포트, 영국 위치 등 5개국 유명 소비자 연맹지에서 최고의 폴더블폰으로 선정됐다. 특히 컨슈머리포트는 폴드7와 플립7을 81점으로 폴더블폰 중 최고점으로 평가했는데, 폴드7은 야외 가독성이 우수한 대화면 디스플레이와 향상된 내구성, 인공지능(AI) 기반 카메라 성능에서 만점을 받았다. 플립7은 휴대성을 극대화한 폼팩터와 우수한 카메라·배터리를 모두 갖췄다는 호평을 받았다.

삼성은 이르면 다음 달 두 번 접히는 신형 스마트폰 ‘트라이폴드’를 시장에 선보여 기술적 우위를 더욱 공고히 할 계획이다. 이를 통해 같은 형태의 제품을 먼저 선보인 화웨이 등 경쟁사와의 기술 격차를 벌린다는 전략이다.

민나리 기자
2025-10-09 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
