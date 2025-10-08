LG엔솔, 서울 지역 취약계층 봉사기관에 전기 이륜차 후원

이미지 확대 LG에너지솔루션 관계자들이 추석 연휴 기간인 지난 7일 서울 양천구 기쁨주는복지사회적협동조합에 전기이륜차를 후원하고 있다.

LG에너지솔루션은 사랑의열매, 초록우산과 함께 서울지역 취약계층 대상 봉사활동 기관에 전기 이륜차 109대를 후원한다고 8일 밝혔다.후원 대상은 사회복지기관 및 단체, 사회적 기업 등 56곳이다. 지역사회 내에서 돌봄 및 복지 서비스가 필요한 노인, 아동, 장애인 등을 지원한다. LG에너지솔루션은 이번 후원을 통해 이들 기관 및 단체가 더욱 원활하게 봉사활동을 이어갈 수 있을 것으로 기대했다.LG에너지솔루션은 일정 기간 BSS(배터리교환서비스) 구독료 및 보험료를 무상으로 지원하고,온라인 안전 교육과 함께 헬멧 등 안전 장비도 함께 제공할 계획이다. LG에너지솔루션 관계자는 “전기 이륜차 한 대가 단순한 교통수단이 아닌 누군가의 일상과 희망을 이어주는 다리가 되길 기대한다”고 말했다.