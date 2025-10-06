황금 연휴에도 우울한 직장인…기업 10곳 중 6곳만 상여금 지급

방금 들어온 뉴스

황금 연휴에도 우울한 직장인…기업 10곳 중 6곳만 상여금 지급

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-10-06 19:00
수정 2025-10-06 19:00
이미지 확대
지갑 이미지. 서울신문 DB
지갑 이미지. 서울신문 DB


최장 열흘간의 황금연휴에도 직장인들의 주머니 사정은 넉넉하지 않을 것으로 보인다. 경기 불황에 기업 10곳 중 6곳만 상여금을 지급하기로 결정했는데, 이는 코로나19 팬데믹 때와 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

6일 한국경영자총협회에 따르면 전국 5인 이상 625개 기업 중 올해 추석 상여금을 지급하겠다고 답한 기업 비중은 60.4%로 집계됐다. 지난해(64.8%)보다 4.4% 포인트 줄어든 수치로, 코로나19 팬데믹 초기였던 2020년 59.1%와 유사한 수준이다.

이는 기업들이 체감하는 경기 상황과 무관하지 않다. 올해 추석 경기 상황에 대한 평가에 기업 절반 이상인 56.9%가 “작년보다 악화했다”고 답했다. “작년과 비슷하다”는 응답은 35.6%, “개선됐다”는 답변은 7.4%에 그쳐 부정적 전망이 우세했다. 지난해 같은 질문에서는 49.1%가 “작년보다 악화했다”고 답했고, “작년과 비슷하다”는 응답도 44.6%로 유사한 수준이었다.

기업 규모에 따라서도 상황은 엇갈렸다. 규모별로는 300인 이상 기업(68.1%)이 300인 미만 기업(59.4%)보다 지급 비중이 높았다. 지급 방식은 ‘정기상여금으로만 지급’이 64%로 가장 많았고 ‘별도 상여금만 지급’(32.2%), ‘정기 상여금 및 별도 상여금 동시 지급’(3.8%)이 뒤를 이었다.

중소기업중앙회에 따르면, 중소기업 세 곳 중 한 곳(37.9%)이 올해 추석 자금 사정에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 이들 중소기업은 평균 4770만원이 부족하다고 답했다.



지난달 구인·구직 플랫폼 ‘사람인’이 기업 950곳을 대상으로 추석 상여금 지급 계획을 조사한 결과 1인당 평균 상여금 지급액은 62만 8000원이었다. 기업 규모별로는 ‘300인 이상’이 105만 9000원으로 가장 많고 100~299인(76만 3000원), 100인 미만(59만 1000원) 순으로 나타났다.
손지연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로