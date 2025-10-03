HD현대, 美 조선업체 3곳과 ‘마스가 협력’

방금 들어온 뉴스

HD현대, 美 조선업체 3곳과 ‘마스가 협력’

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-10-03 00:49
수정 2025-10-03 00:49
美 ‘규제 완화 법안’ 통과 여부 변수

HD현대가 한미 조선업 협력 프로젝트 ‘마스가’(MASGA)와 관련해 미국 조선업체 3곳과 협력하고 있다. 다만 구체적인 현지 진출 방식은 미국 의회의 관련 법안 통과 여부에 따라 달라질 전망이다.

2일 증권업계에 따르면 HD현대는 지난달 국내 증권사들을 대상으로 기업설명회(NDR)를 열고 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병 시너지와 해외 전략을 소개했다. 회사 측은 “미국 투자 시 합병 법인의 투자 비율은 아직 정해지지 않았다”며 “현재 미국은 선박 건조 규제 완화를 위한 법안을 발의한 상황이라 (법안에 따라) 생산 거점을 다양화하는 방안으로 대응할 수 있다”고 설명했다.

법안에 따라 선박 건조 방식은 ▲한국에서 대부분을 건조한 뒤 미국에서 시험 운항을 진행하거나 ▲반선을 제작해 현지에서 기자재를 탑재·완성하는 방법 ▲블록이나 기자재만 공급해 현지 조선소에서 조립하는 방안 등이 거론됐다.
특히 마스가 프로젝트와 관련해 HD현대는 “1500억 달러 규모 이상의 투자를 강요받지는 않을 것”이라며 “미국이 조선업을 부흥시키기 위해서는 한국 외에 대안이 없다”고 했다. 이어 “현지 진출을 위해 미국 내 모든 조선사를 검토했으며, 이 가운데 3개 업체와 협력 중”이라며 “지분 참여, 인수, 조선소 건설 등 다양한 방식이 논의되고 있고, 최종 결정은 미국 정부의 판단에 달려 있다”고 덧붙였다.﻿

손지연 기자
2025-10-03 14면
2025-10-03 14면
