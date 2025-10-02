중소기업 국제 경쟁력 강화 ‘충남 텍스터’ 가동

방금 들어온 뉴스

중소기업 국제 경쟁력 강화 ‘충남 텍스터’ 가동

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-10-02 15:26
수정 2025-10-02 15:26
충남도·코트라, 2일 개소식
도내 중소기업 수출 전 주기 지원
충남 덱스터(deXter) 개소식이 열리고 있다. 도 제공
충남 덱스터(deXter) 개소식이 열리고 있다. 도 제공


충남 중소기업의 디지털 무역 전환과 세계시장 진출 등을 돕기 위한 ‘충남 덱스터(deXter)’가 2일 문을 열고 가동을 시작했다.

충남도는 2일 충남경제진흥원에서 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 충남 덱스터 개소식을 열었다.

덱스터는 KOTRA가 구축 중인 디지털 무역지원센터 브랜드로, 현재 전국 18개 거점에서 운영 중이다.

충남 덱스터는 디지털 기반으로 도내 수출 초보 기업의 해외 판로 개척의 마중물 역할을 할 예정이다.

주요 역할은 △수출 상품 디지털 콘텐츠 제작 △바이코리아(buyKOREA) 상품 등록 등 온라인 마케팅 △유망 해외 바이어 발굴 지원 등 수출 전 주기 지원이다.

도내 중소기업은 제품 콘텐츠 제작, 세계적 플랫폼 입점, 바이어 연계까지 모든 수출 과정을 실행할 수 있다.

충남 덱스터는 ‘덱스터즈(deXters)’ 청년 교육 프로그램으로 지역 대학과 실전형 청년 디지털 무역 인재도 양성한다.

전형식 정무부지사는 “충남 덱스터와 7개 충남 해외사무소 등 충남도의 수출 지원 거점을 긴밀히 연계해 지역 중소기업의 국제 경쟁력 강화를 이끌 것”이라고 말했다.

도는 지난해 수출액 926억 100만 달러로 전국 2위, 무역수지 흑자액 514억 6100만 달러로 전국 1위를 각각 기록했다.
아산 이종익 기자
