“중소기업 성장·양극화 해소 협력 체계 구축”

방금 들어온 뉴스

유승혁 기자
유승혁 기자
입력 2025-10-02 00:47
수정 2025-10-02 00:47
중기중앙회·국민통합위 MOU

이미지 확대
김기문(왼쪽) 중소기업중앙회 회장이 1일 국민통합위원회와의 업무협약을 마친 뒤 이석연 국민통합위원장과 기념촬영을 하고 있다. 중기중앙회 제공
김기문(왼쪽) 중소기업중앙회 회장이 1일 국민통합위원회와의 업무협약을 마친 뒤 이석연 국민통합위원장과 기념촬영을 하고 있다.
중기중앙회 제공


중소기업중앙회와 국민통합위원회는 1일 서울 영등포구 중기중앙회 리더스룸에서 ‘중소기업 성장과 양극화 해소를 위한 협력체계 구축 업무협약’(MOU)을 체결했다.

두 기관은 ▲대중소기업 동반 성장 및 상생 협력을 위한 공동 연구·조사 ▲실효성 있는 정책 발굴을 위한 행사·토론회·간담회 개최 ▲정부 부처 및 관계 기관을 대상으로 한 정책 제안과 지속적인 이행 점검 ▲중소기업 인식 개선을 위한 홍보·캠페인 등에 함께 협력하기로 했다.

김기문 중기중앙회 회장은 ﻿“중소기업 성장과 양극화 해소를 위한 두 기관의 협력을 통해 국민 통합을 이뤄 가길 기대한다”고 밝혔다.

세종 유승혁 기자
2025-10-02 26면
