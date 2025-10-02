삼성물산, 자재 이동 등 건설로봇 5종 선봬

삼성물산, 자재 이동 등 건설로봇 5종 선봬

김기중 기자
김기중 기자
입력 2025-10-02 00:46
수정 2025-10-02 00:46
안전 강화·생산성 향상 기여 전망

이미지 확대
지난달 30일 서울 서초구 반포3주구 재건축 현장에서 삼성물산의 자재 이동 로봇이 무거운 자재를 싣고 엘리베이터를 호출한 뒤 아파트 호실 내부까지 운반하고 있다. 삼성물산 제공
지난달 30일 서울 서초구 반포3주구 재건축 현장에서 삼성물산의 자재 이동 로봇이 무거운 자재를 싣고 엘리베이터를 호출한 뒤 아파트 호실 내부까지 운반하고 있다.
삼성물산 제공


‘자재를 자동으로 운반하는 자재 이동 로봇, 해체 공사 중인 건물에 물을 뿌리는 드론, 야간에 청소를 말끔하게 해놓는 청소 로봇….’

삼성물산이 지난달 30일 서울 서초구 반포3주구 재건축 현장에서 ‘래미안 로봇 위크 2025’ 행사를 열고 이러한 주택 건설 로봇 5종을 시연했다고 1일 밝혔다.

자율주행 지게차, 자재 이동 로봇, 청소 로봇, 살수용 드론, 웨어러블 로봇으로, 주택 건설 현장에서 위험 작업을 대신하고 생산성을 높이는 데 쓰인다.

이날 자율주행 지게차가 현장에 쌓인 팔레트를 인식해 아파트 동별 지하의 지정된 장소로 운반하면 자재 이동 로봇이 이를 싣고 엘리베이터를 호출해 탑승한 뒤 아파트 호실 내부까지 운반하는 모습이 시연됐다. 건물 해체공사 때 먼지를 줄이는 물뿌리기 작업을 하는 살수 드론은 위험도가 높은 고층부 작업도 가능해 안전사고를 줄일 수 있다.

올 초부터 삼성물산 주택 현장에 도입된 주차장 청소 로봇은 야간에 스스로 분진을 제거하는 기능을 탑재했다. 웨어러블 로봇은 천장 도장 작업, 배관 작업 등을 담당하는 현장 근로자의 어깨 근력을 보조해 작업 능률을 높이고 근골격계 부담을 줄인다.
김기중 기자
2025-10-02 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
