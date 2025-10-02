이미지 확대
에버랜드는 ‘케데헌 앓이’
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 1일 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)와 협업한 테마존이 올가을 대표 나들이 명소로 떠오르고 있다고 밝혔다. 지난달 26일 선보인 케데헌 테마존 방문객은 1만명을 넘어섰고, 38종의 한정판 굿즈는 1만개 이상 판매됐다. 사진은 에버랜드 모델이 테마존에서 케데헌 인기 그룹인 ‘사자보이즈’를 배경으로 기념 촬영하는 모습.
2025-10-02 16면
