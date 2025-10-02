넷플·컬리 이어 우버 혜택 더했다… 네이버플러스 멤버십 ‘구독 허브’로

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-10-02

네이버플러스 멤버십에 글로벌 모빌리티 플랫폼 우버 택시 혜택이 더해졌다. 넷플릭스, 컬리와의 협업에 이어 우버 택시의 멤버십 서비스인 ‘우버 원’까지 품으면서 네이버가 생활 전반을 아우르는 ‘구독 허브’로 바뀌고 있다는 평가다.네이버는 30일 우버 택시와 전략적 파트너십을 체결하고, 네이버플러스 멤버십 가입자에게 별도 비용 없이 우버 원 혜택을 제공한다고 밝혔다. 가입자는 최대 1만원의 웰컴 쿠폰과 함께 최대 10% 크레딧 적립, 평점 높은 기사 우선 배차 등 기존 우버 원 회원과 동일한 서비스를 받을 수 있다.이번 제휴로 네이버플러스 멤버십은 쇼핑·콘텐츠 중심의 기존 혜택을 넘어 모빌리티로 외연을 확장했다. 월 4900원(연간권 월 3900원)의 구독료로 네이버페이 포인트 적립과 넷플릭스·네이버웹툰 같은 콘텐츠를 제공해온 멤버십이 이제는 일상 이동 수단까지 포괄하면서 ‘생활밀착형 패키지’로 진화하는 셈이다.업계에서는 네이버의 행보를 단순한 제휴 확대 이상의 전략적 시도로 본다. 국내 대표 플랫폼인 네이버가 글로벌 브랜드와 연합해 구독 생태계를 키우고, 이를 통해 이용자의 생활 전반을 네이버 서비스권 안에 묶어두려는 포석이라는 것이다. 특히 택시 호출처럼 반복 이용이 잦은 영역을 더하면서 멤버십 결속력을 강화하고 있다는 분석이다.정한나 네이버 멤버십 리더는 “넷플릭스, 컬리, 우버 택시 등 이용자 로열티가 높은 브랜드와 협업을 기반으로 다양한 제휴 서비스를 확대해 단골을 만들어갈 것”이라고 말했다.