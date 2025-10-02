재계 “美출장 급한 불 껐지만… 90일 넘는 업무 많아 불안”

ESTA·B1 비자 단기 파견엔 숨통

현대차·LG엔솔, 공장 정상화 준비

취업 비자 신청 비용 급등도 문제

이미지 확대 한미, ‘비자워킹그룹’ 첫 회의 30일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 미 조지아주 한국인 구금 사태의 재발방지를 위해 ‘비자 워킹그룹’ 첫 회의가 열리고 있다. 2025.9.30 외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한미, ‘비자워킹그룹’ 첫 회의 30일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 미 조지아주 한국인 구금 사태의 재발방지를 위해 ‘비자 워킹그룹’ 첫 회의가 열리고 있다. 2025.9.30 외교부 제공

2025-10-02 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한미 양국이 비자 제도 개선 협상을 통해 한국 직원들의 미국 현지 단기 파견 문제에 대한 일부 합의를 끌어냈다. 업계는 일단 ‘급한 불은 껐다’는 반응이지만 장기 파견 인력에 대한 비자 문제는 여전하다는 우려가 나온다.산업계는 단기 파견으로 인한 불확실성이 줄었다고 평가했다. 실제 지난달 미국 조지아주 현대차그룹·LG에너지솔루션 합작 공장에서 발생한 대규모 구금 사태에서 한국인 직원 대부분이 이스타(ESTA)나 B1 비자를 보유했다.LG에너지솔루션은 1일 입장문을 내고 “이번 협의에 따라 미국 내 공장 건설과 운영 정상화를 위해 철저히 준비하겠다”고 밝혔다. 현대차그룹은 “발표된 내용을 자세히 검토해 미국 출장 가이드라인을 정비할 계획”이라고 했다.그러나 업계에서는 이번 조치가 임시 처방에 그친다는 우려도 만만치 않다. 업계 관계자는 “공장이 정상적으로 돌아가려면 ESTA나 B1 비자의 기한인 90일을 넘겨서 일해야 하는 작업도 많은데, 이런 인력에 대한 논의는 (이번 조치에서) 없었다”며 “사실상 땜질식 처방”이라고 말했다 .비용 문제도 여전하다. 미국에서 장기 체류로 일하기 위해서는 전문 취업 비자(H-1B)나 주재원(L1·E2) 비자가 필요한데, 도널드 트럼프 대통령이 최근 H-1B 비자 신청 비용을 최대 10만 달러(약 1억 4000만원)까지 인상하는 포고문에 서명하면서다.한 재계 관계자는 “단기 출장 인력의 활동 범위가 명확해진 건 의미 있는 성과이지만, 현지 공장을 책임질 장기 전문 인력을 확보하는 문제가 남았다”며 “특히 중소기업은 H-1B 비자를 받으려면 쿼터에 의존해야 하는데, 추첨제라 안정적 인력 운용이 어렵다는 점에서 한계가 있는 상황”이라고 했다.