코오롱베니트 “원스톱 서비스로 AX 시대 선도”

방금 들어온 뉴스

코오롱베니트 “원스톱 서비스로 AX 시대 선도”

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-10-01 00:13
수정 2025-10-01 00:13
‘AX 부스트 서밋 2025’ 개최
기업 AI 플랫폼 ‘프롬튼’ 공개

강이구 코오롱베니트 대표이사가 30일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 ‘코오롱 베니트 AX 부스트 서밋 2025’에서 기조연설을 하고 있다. 코오롱베니트 제공
강이구 코오롱베니트 대표이사가 30일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 열린 ‘코오롱 베니트 AX 부스트 서밋 2025’에서 기조연설을 하고 있다.
코오롱베니트 제공


정보통신(IT) 기업 코오롱베니트가 30일 ‘코오롱 베니트 AX(인공지능(AI) 전환) 부스트 서밋 2025’를 개최하고, AX 시대를 선도하며 국산 AI 반도체 기반 생태계 확대에 나서기로 했다.

강이구 코오롱베니트 대표는 기조연설에서 디지털 전환(DX)을 넘어선 AX 시대의 개막을 선언하고, 코오롱베니트가 글로벌 IT 기업과 국내 최대 AI 네트워크를 연결하는 AI 전환 조력자로서 고객 맞춤형 서비스를 원스톱으로 제공하겠다고 강조했다. 강 대표는 “AX는 혼자서 이룰 수 없는 변화로 준비된 생태계가 있어야 빠른 성과를 낼 수 있다”며 “최적의 솔루션을 신속하게 연결해 고객 성과를 가속하겠다”고 했다.

코오롱베니트는 이날 행사에서 기업용 AI 통합 플랫폼 ‘프롬튼’(PromptON)을 최초 공개했다. 기업이 AI를 도입할 때 마주하는 과제를 해결하기 위해 만들어진 이 플랫폼은 AI 도입 시 발생하는 시스템 연결, 보안, 모델 확장성 등의 문제를 해결하고 파트너 솔루션을 연계하는 개방적 AI 허브 역할을 수행한다.

특별 연사로 나선 AI 반도체 기업 리벨리온의 박성현 대표는 리벨리온이 개발한 AI 추론 반도체를 기반으로 코오롱베니트와 함께 AI 비전 및 엔터프라이즈 거대언어모델(LLM) 등의 상용화를 확대하고 신경망처리장치(NPU) 솔루션 센터를 공동 추진하겠다고 했다. 이는 국내 AI 기술의 실질적인 산업 적용과 글로벌 확장을 가속화할 전망이다. 리벨리온은 최근 3400억원 규모의 시리즈C 투자를 마무리했다고 밝혔다.

민나리 기자
2025-10-01 18면
