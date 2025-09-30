호반프라퍼티, 아브뉴프랑 광명 임차인에 경영안정자금 1억원 지원

방금 들어온 뉴스

호반프라퍼티, 아브뉴프랑 광명 임차인에 경영안정자금 1억원 지원

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-30 15:44
수정 2025-09-30 15:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
박재신(가운데) 호반프라퍼티 사업부문장이 30일 아브뉴프랑 광명에서 임차인 지원을 위한 경영안정자금 전달식을 열고 기념사진을 찍고 있다. 호반그룹 제공
박재신(가운데) 호반프라퍼티 사업부문장이 30일 아브뉴프랑 광명에서 임차인 지원을 위한 경영안정자금 전달식을 열고 기념사진을 찍고 있다. 호반그룹 제공


호반그룹 계열사 호반프라퍼티가 아브뉴프랑 광명 임차인들의 경영 안정을 위해 1억원을 지원했다.

호반프라퍼티는 아브뉴프랑 광명에서 경영안정자금 전달식을 열었다고 30일 밝혔다.

이번 지원은 여름 성수기 이후 소비심리가 위축되고, 명절 전후로 소상공인과 자영업자의 비용 부담이 커지는 시기를 고려해 마련됐다. 지원금은 아브뉴프랑 광명 내 23개 매장에 전달되며, 전달식 이후에는 간담회를 열어 상권 활성화 방안과 임차인들의 어려움을 논의했다.

김윤혜 호반프라퍼티 사장은 “소상공인과 자영업자들이 안정적으로 영업을 이어갈 수 있도록 실질적인 지원을 제공하고자 한다”며 “앞으로도 임차인들과 긴밀히 소통하며 지역 상권이 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

지원을 받은 한 매장 관계자는 “명절을 앞두고 비용 부담이 커지는 시기에 큰 도움이 됐다”며 “이번 지원을 계기로 더 좋은 서비스로 고객들에게 보답하겠다”고 밝혔다.



호반프라퍼티는 최근 5년간 약 9억원 이상의 상생협력기금을 출연했다. 또 호반그룹은 2018년부터 999억원 이상의 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금을 조성해왔다.
손지연 기자
