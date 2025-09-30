호반그룹, 2026년 주니어 인재 채용

2025-09-30 16면

호반그룹이 ‘2026년 주니어 인재’ 채용에 나선다고 29일 밝혔다. 이번 공개 채용은 지속 성장과 계열사별 핵심 역량 강화를 이끌 다양한 인재를 확보하기 위해 마련됐다.채용에는 6개 계열사가 참여한다. 호반건설(경영기획, 건축설계, 건축, 토목, 설비, 전기, 안전), 호반TBM(TBM기계, TBM전기), 대한전선(설계·기술, 생산엔지니어, 생산관리, 해저시공, 해저케이블, 시스템 엔지니어링, 시공, 품질, 설비관리, 연구개발, 해외영업, 공정관리, 프로젝트관리, 재무, 노무), 호반호텔앤리조트(경영기획, 마케팅·콘텐츠), 호반프라퍼티(사업장 운영 관리), 대아청과(농산물 영업, 영업관리) 등이다.접수는 다음달 12일까지며, 채용 절차는 서류 전형을 시작으로 인성 검사, 면접, 채용 검진 순으로 진행된다. 세부 사항은 호반그룹 채용사이트(https://hoban.careerlink.kr/)에서 확인할 수 있다.이번 채용은 신입사원 모집뿐 아니라 ‘호반부스트인턴십’과 경력직 채용인 ‘주니어프로’ 전형으로 확대 운영한다. 채용 연계형 호반부스트인턴십은 약 4개월간 직무 관련 부서에서 실무 경험을 쌓을 기회를 제공하며, 주니어프로 전형은 1~5년차 경력을 보유한 주니어급 인재들을 대상으로 한다.