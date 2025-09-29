호반그룹, 2026년 주니어 채용 실시…인턴·신입·경력 등 확대 운영

호반그룹, 2026년 주니어 채용 실시…인턴·신입·경력 등 확대 운영

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-29 09:23
수정 2025-09-29 09:23
10월 12일까지 서류 접수
호반건설, TBM, 대한전선 등

호반그룹 사옥 서초구 우면동 호반파크 전경. 호반그룹 제공
호반그룹 사옥 서초구 우면동 호반파크 전경.
호반그룹 제공


호반그룹 2026 신입사원 공개채용 포스터. 호반그룹 제공
호반그룹 2026 신입사원 공개채용 포스터.
호반그룹 제공


호반그룹이 성장과 혁신을 함께 할 인재를 모집한다.

호반그룹은 2026년 주니어 인재 채용에 나선다고 29일 밝혔다. 이번 공개 채용은 그룹의 지속 성장과 계열사별 핵심 역량 강화를 이끌 다양한 인재를 확보하기 위해 마련됐다.

채용에 참여하는 그룹 계열사는 총 6개 사로, ▲호반건설(경영기획, 건축설계, 건축, 토목, 설비, 전기, 안전) ▲호반TBM(TBM기계, TBM전기) ▲대한전선(설계/기술, 생산엔지니어, 생산관리, 해저시공, 해저케이블, 시스템 엔지니어링, 시공(토목/전기), 품질, 설비관리(기계/전기), R&D, 해외영업, 공정관리, 프로젝트관리, 재무, 노무) ▲호반호텔앤리조트(경영기획, 마케팅/콘텐츠) ▲호반프라퍼티(사업장 운영관리) ▲대아청과(농산물 영업, 영업관리) 등이다.

접수는 내달 12일까지며, 채용 절차는 서류 전형을 시작으로 인성 검사, 면접, 채용 검진 순으로 진행된다. 세부 사항은 호반그룹 채용사이트(https://hoban.careerlink.kr/)에서 확인할 수 있다.

이번 채용은 신입사원 모집뿐만 아니라 ‘호반부스트인턴십’과 ‘주니어프로’ 전형으로 확대 운영한다. 채용연계형 호반부스트인턴십은 약 4개월간 직무 관련 부서에서 실무 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하며, 주니어프로 전형은 1~5년 차 경력을 보유한 주니어급 인재들을 대상으로 한다.

호반그룹 관계자는 “이번 공개채용을 통해 그룹의 미래를 함께 이끌어갈 인재를 발굴하고, 각 계열사의 경쟁력을 한층 강화해 나갈 것”이라며 “호반그룹과 함께할 우수 인재들의 적극적인 관심과 지원을 기대한다”고 말했다.
하종훈 기자
