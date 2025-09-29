이미지 확대
에버랜드, 쌍둥이 판다 ‘세컨드 하우스’ 새달 3일 공개
삼성물산 리조트부문 에버랜드는 추석 연휴가 시작되는 오는 10월 3일 쌍둥이 판다인 루이바오(오른쪽)와 후이바오가 지낼 ‘판다 세컨드 하우스’를 일반에 공개한다고 28일 밝혔다. 2023년 7월에 태어난 쌍둥이는 지난 8월 중순부터 엄마 아이바오와 떨어져 독립생활을 이어 오고 있다.
2025-09-29 27면
