AI 중심 기술·문화 축제 'LG 스파크 2025' 성료

AI 중심 기술·문화 축제 'LG 스파크 2025' 성료

민나리 기자
민나리 기자
입력 2025-09-29 01:15
수정 2025-09-29 01:15
LG 스파크 2025
LG 스파크 2025


지난 8일부터 3주간 서울 마곡 LG사이언스파크에서 열린 기술·문화 축제 ‘LG 스파크 2025’가 올해 6만명 이상이 참가한 가운데 성황리에 막을 내렸다. LG 스파크는 국내외 파트너사, 스타트업, 산학인재, 소상공인, 지역주민까지 참여하는 LG의 연간 최대 규모 행사로 지금까지 누적 관람객은 30개국 30만명에 이른다.

이번 행사는 인공지능(AI)을 주제로 진행됐다. ‘테크페어’에서는 LG 신기술 62건이 전시됐고, 송한 미국 MIT 교수, 현택환 서울대 교수 등 석학이 참여했다. ‘AX페어’에서는 계열사 AI 전환 성과 31건이 소개됐다. ‘슈퍼스타트 데이’에서는 22개 스타트업이 혁신 아이디어를 선보였고, ‘소프트웨어 개발자 컨퍼런스’에서는 글로벌 빅테크 전문가들이 최신 기술을 공유했다. 마지막 ‘컬처위크’에서는 로봇 코딩, AI 작곡, 이세돌 울산과학기술원 특임교수의 강의 등 기술과 문화가 결합된 프로그램이 진행됐다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 “LG 스파크는 계열사 간 시너지를 통해 혁신 문화를 발전시키고 고객 가치 창출에 기여한다”고 말했다. LG사이언스파크는 서울 단일 기업 최대 규모의 R&D 단지로 LG전자를 포함해 총 2만 5000여명이 근무하며 연구와 혁신을 이어가고 있다.

민나리 기자
2025-09-29 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
