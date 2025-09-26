“나이스 펜!” 트럼프도 탐낸 그 ‘한국 볼펜’…한정 판매한다는데

모나미, ‘서명용 펜’ 1000세트 30일 한정 출시

이미지 확대 문구기업 모나미가 고급스러운 디자인과 견고한 내구성을 갖춘 프리미엄 ‘모나미 서명용 펜’을 30일부터 1000세트 한정으로 선보인다고 26일 밝혔다. 모나미 제공 닫기 이미지 확대 보기 문구기업 모나미가 고급스러운 디자인과 견고한 내구성을 갖춘 프리미엄 ‘모나미 서명용 펜’을 30일부터 1000세트 한정으로 선보인다고 26일 밝혔다. 모나미 제공

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 방명록을 작성하고 있다. 2025.8.26 공동취재 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 지켜보는 가운데 방명록을 작성하고 있다. 2025.8.26 공동취재

25일(현지시간) 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 서명용 펜. 2025.8.26 대통령실 제공 닫기 이미지 확대 보기 25일(현지시간) 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 즉석에서 선물한 서명용 펜. 2025.8.26 대통령실 제공

지난달 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 탐낸 ‘서명용 펜’의 펜심을 제작한 문구기업 모나미가 30일부터 ‘모나미 서명용 펜’을 1000세트 한정으로 선보인다고 밝혔다.모나미 측은 26일 “지난달 25일(현지시간) 열린 한미 정상회담에서 사용한 방명록 펜에 모나미 ‘마카 펜’ 심의 기술력이 적용돼 주목받았다”며 “여기에 고급스러움을 강조한 프리미엄 ‘서명용 펜’을 선보여 소비자에게 특별한 필기 경험을 제공하기 위해 이번 신제품을 출시하게 됐다”고 설명했다.이번 신제품은 기존 방명록 펜에 장미 원목 커버를 적용했다. 무늬, 색상, 광택에서 고급스러운 느낌을 준 것이 특징이다. 펜 전체는 균형 잡힌 무게감과 충분한 두께로 안정적인 그립감을 줄 수 있도록 했다.신제품은 30일부터 1000세트 한정으로 판매된다. 가격은 7만원이다.모나미 관계자는 “모나미 서명용 펜은 60년 이상 축적된 모나미의 기술력을 선보이는 제품”이라며 “앞으로도 모나미는 대표 제품들을 토대로 라인업을 확대하고, 소비자에게 한층 더 풍부한 필기 경험을 선사할 수 있도록 노력하겠다”고 했다.트럼프 대통령은 지난달 한미 정상회담 직전 이재명 대통령이 백악관 방명록에 사용한 펜을 두고 “좋은 펜”(nice pen)이라고 칭찬했다. 이에 이 대통령은 자신의 펜을 트럼프 대통령에게 선물했다. 트럼프 대통령은 “두께가 굉장히 아름답다”며 연신 감탄했다.트럼프 대통령이 ‘찜’한 이 대통령의 서명용 펜은 갈색빛을 띠는 다소 두꺼운 펜으로, 세상에 하나뿐인 펜이다. 국내 수제 만년필 공방 ‘제나일’의 장인은 대통령실 요청을 받아 약 두 달에 걸쳐 제작했다.이 펜은 제나일이 원목을 직접 깎아 만든 몸통에 만년필 펜촉 대신 모나미의 네임펜을 다듬어 넣은 제품이다. 볼펜보다는 두꺼운 네임펜으로 서명하기를 선호하는 트럼프 대통령의 취향에 맞춤인 펜이었던 것이다.정상회담 직후 스포트라이트를 받게 된 제나일은 홈페이지에 “저희가 소규모 공방인지라 많아도 하루에 열 몇 개 정도만 제작이 가능한 규모인데 짧은 순간에 너무 많은 주문이 들어와 주문을 닫아 놓게 됐다”고 공지를 띄웠으며, 모나미 주가는 상한가를 기록했다.