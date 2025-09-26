SKT ‘챗GPT 플러스’ 프로모션, 일주일 만에 3만건 돌파

이미지 확대 오픈AI 자료 이미지. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 오픈AI 자료 이미지. 픽사베이

SK텔레템이 국내 이동통신사 중에서 처음으로 오픈AI와 손잡고 선보인 ‘챗GPT 플러스’ 프로모션이 일주일만에 쿠폰 다운로드 3만건을 돌파했다.SK텔레콤은 오픈AI가 최근 한국 사무소를 설립하고 본격적인 국내 진출을 선언한 것을 계기로 지난 19일부터 ‘챗GPT 플러스’ 1개월 구독시 2개월 무료 이용권을 제공하는 프로모션을 진행하고 있다. 대상은 챗GPT 신규 가입자와 3개월 이상 유료 이용 이력이 없는 이용자다.26일 SK텔레콤에 따르면 프로모션 참여자의 주 연령대는 20~40대로, 20대가 27%, 30대 29%, 40대 29%를 차지해 전체의 85%를 구성했다. 성별로는 남성이 60%로 더 많았다.한국의 챗GPT 유료 구독자 수는 미국에 이어 세계 2위로, 주간 이용자 수도 지난해 대비 4배 증가한 것으로 알려졌다.SK텔레콤은 이번 프로모션을 시작으로 오픈AI와의 협력을 SK그룹 차원으로까지 확대해 나간다는 계획이다. 두 회사는 2023년 글로벌 AI 인재 발굴을 위한 ‘글로벌 AI 해커톤’을 공동 개최한 바 있고, 올해 2월부터는 ‘MIT GenAI 임팩트 컨소시엄’ 창립 멤버로 참여해 제조 AI 등 산업 혁신을 위한 생성형 AI 연구를 진행하고 있다.SK텔레콤 관계자는 “이번 프로모션이 고객의 AI 접근성을 강화하는 역할을 할 것으로 기대한다”며 “국내 AI 생태계의 글로벌 진출과 확장에도 앞장설 것”이라고 말했다.