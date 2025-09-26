부녀-장남 갈등 콜마그룹, 장남이 여동생 회사 접수…새 전환점 맞나

이미지 확대 콜마비앤에이치 지분 구조도 닫기 이미지 확대 보기 콜마비앤에이치 지분 구조도

이미지 확대 콜마비앤에이치, 임시주총 콜마그룹 오너가의 경영권 분쟁을 촉발한 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 26일 세종테크노파크에서 열리고 있다. 2025.9.26 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 콜마비앤에이치, 임시주총 콜마그룹 오너가의 경영권 분쟁을 촉발한 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 26일 세종테크노파크에서 열리고 있다. 2025.9.26 세종 연합뉴스

이미지 확대 콜마비앤에이치, 임시주주총회 콜마그룹 오너가의 경영권 분쟁을 촉발한 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 26일 세종테크노파크에서 열리고 있다. 2025.9.26 세종 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 콜마비앤에이치, 임시주주총회 콜마그룹 오너가의 경영권 분쟁을 촉발한 콜마비앤에이치 임시 주주총회가 26일 세종테크노파크에서 열리고 있다. 2025.9.26 세종 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

콜마그룹 오너 일가의 부녀와 장남 간 경영권 분쟁이 새로운 전기를 맞게 됐다. 장남인 윤상현 콜마홀딩스 부회장이 여동생이 대표로 있는 자회사 콜마비앤에이치 사내이사에 새로 선임되면서 경영진 교체 등 대대적인 변화가 예상된다.콜마비앤에이치는 26일 세종테크노파크에서 임시 주주총회를 열고 윤 부회장과 이승화 전 CJ제일제당 부사장의 사내이사 선임안을 의결했다.기존 콜마비앤에이치 이사회는 6명 가운데 3명이 윤 부회장 측이었다. 이번에 이사회가 8명으로 늘어나게 됐고, 윤 부회장 측이 5명으로 과반을 차지하게 되면서 경영 전반에 주도권을 쥐게 됐다. 윤 부회장이 31.75%의 지분을 보유한 지주회사 콜마홀딩스는 콜마비앤에이치의 지분 44.63%를 보유하고 있다.가장 먼저 예상되는 변화는 콜마비앤에이치의 경영진 교체 가능성이다. 윤 부회장은 2~3년 전부터 콜마비앤에이치를 포함해 콜마그룹 경영 방침과 전략 등을 놓고 아버지 윤동한 콜마그룹 회장과 이견을 보여 왔고, 여동생 윤여원 콜마비앤에이치 대표와도 갈등을 빚었다.윤 부회장은 콜마비앤에이치 이사회를 장악하게 된 만큼 본격적으로 자기 경영에 나설 것으로 보인다. 우선 콜마비앤에이치 대표 교체가 예상된다. 후임으로 새로 사내이사에 선임된 이 전 부사장을 포함해 윤 부회장의 측근이나 외부 전문 경영인을 영입할 가능성이 거론된다. 다만 대표 교체는 현 대표인 윤 대표가 이사회를 소집해야 이뤄질 수 있다.콜마비앤에이치의 사업 재편 가능성도 제기된다. 이 과정에서 일부 사업부 매각이나 구조조정이 이뤄질 수 있다는 관측도 나온다. 윤 부회장은 생명과학 중심의 고부가가치 분야 사업 진출 의지를 주변에 피력해 온 것으로 전해졌다.다만 이번 임시주총으로 경영권 분쟁이 일단락됐다고 보긴 어렵다. 윤 회장은 윤 부회장이 2019년 주식 증여 당시 합의를 어겼다며 아들을 상대로 지난 8월 주식 반환 청구 소송을 제기했고, 지난 1일 추가 소송을 제기했다. 법원이 주식처분금지 가처분 신청을 받아들여 다음달 23일 첫 심리가 진행된다.