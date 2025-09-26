스트레처블 디스플레이 개발 LGD 윤수영 CTO, ‘은탑산업훈장’ 수훈

스트레처블 디스플레이 개발 LGD 윤수영 CTO, '은탑산업훈장' 수훈

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-09-26 11:00
수정 2025-09-26 11:00
윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO). LG디스플레이 제공
윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO). LG디스플레이 제공


윤수영 LG디스플레이 최고기술책임자(CTO)가 26일 한국디스플레이산업협회가 주최하는 ‘제16회 디스플레이의날’ 기념식에서 은탑산업훈장을 받았다.

윤 CTO는 세계 최초로 대형 OLED를 상용화하고, 전광판 마이크로 LED, 자유롭게 변형할 수 있는 ‘스트레처블’ 디스플레이 등 차세대 디스플레이 기술을 개발하며 국내 디스플레이 산업 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

윤 CTO는 2002년 입사해 24년간 디스플레이 산업에서 기술 경쟁력 확보를 위해 힘써왔으며, 2020년부터 CTO를 맡아 연구개발(R&D) 전반을 총괄하며 미래 기술 전략 수립과 선행 기술 연구를 주도하고 있다.

LG디스플레이는 류해철 IP출원팀 팀장과 이승환 포장기술팀 팀장도 각각 ‘특허청장 표창’과 ‘한국디스플레이산업협회장상’을 받았다고 밝혔다. 류 팀장은 터치일체형 OLED 등 핵심 기술의 지적재산권 포트폴리오를 구축해 왔고, 이 팀장은 지난해 재생 플라스틱을 원료로 한 전자부품용 친환경 포장재 개발·적용에 성공하며 친환경 기술 개발 성과를 인정받았다.

신융아 기자
