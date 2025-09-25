모비스 자회사 파업… 현대차·기아 일부 공장 ‘스톱’

방금 들어온 뉴스

모비스 자회사 파업… 현대차·기아 일부 공장 ‘스톱’

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-25 00:03
수정 2025-09-25 00:03
현대자동차그룹의 부품 계열사인 현대모비스의 생산 자회사들이 파업에 나서면서 부품을 공급받는 현대자동차와 기아 일부 공장의 조업이 중단됐다. 미국 관세에 이어 국내 생산 현장 차질까지 발생하면서 자동차 업계의 어려움이 가중되고 있다.

24일 업계에 따르면 현대모비스의 생산 전문 자회사인 모트라스와 유니투스는 이날 오전부터 주야간 4시간씩 8시간 파업에 돌입했다. 노조는 25일 근무를 재개한 뒤 26일 다시 부분 파업을 이어 나갈 예정이다. 두 노조는 미래 고용 100% 보장과 현대차와 같은 수준의 기본급과 성과급을 요구했다. 본인이 퇴사 의사를 밝히기 전까지 무조건 고용을 보장해야 한다는 것이다. 또 사측이 월 기본급 7만 8000원 인상 등을 제시했으나 노조는 현대차 노사의 합의 수준(기본급 10만원 인상)과 차이가 크다며 파업을 결정했다.

부분 파업으로 부품이 적시에 공급되지 않으면서 현대차 울산 공장 일부 생산라인의 조업이 중단됐다. 모트라스는 현대차에 전자장치를 포함한 모듈을 납품한다. 기아 오토랜드 광주 3개 공장 중 1·2공장의 가동도 중단됐다. 하루 수천대의 생산 차질이 발생한 것으로 추정된다.

하종훈 기자
2025-09-25 19면
