‘안토’ 품은 한화, 고급 리조트 ‘큰손 잡기’ 승부

방금 들어온 뉴스

'안토' 품은 한화, 고급 리조트 '큰손 잡기' 승부

박은서 기자
박은서 기자
입력 2025-09-24 01:13
수정 2025-09-24 01:13
김동선 주도 인수… 내년 흑자 목표

한화호텔앤드리조트가 지난달 인수한 ‘안토’를 통해 고급 리조트 수요 잡기에 나선다. 회원권 분양과 외국인 유치를 통해 내년 흑자 전환을 목표로 내걸었다.

한화호텔 자회사인 정상북한산리조트는 23일 서울 강북구 안토에서 미디어 간담회를 열고 “서울을 대표하는 힐링 공간으로 거듭나겠다”고 밝혔다. 안토는 편안할 안(安)과 흙 토(土)를 합친 말로 ‘그 땅에서의 편안한 삶’이란 의미를 담았다. 2021년 삼정기업이 ‘파라스파라 서울’로 개관했으나 지난달 ﻿김동선 한화호텔앤드리조트 미래비전총괄 부사장이 진두지휘해 인수하면서 간판을 안토로 바꿔 달았다. 북한산﻿ 자락에 있는 안토는 서울 도심과 약 40분 거리라 입지가 큰 장점이다. 록밴드 콜드플레이가 내한 당시 머문 숙소로 명성을 얻었다.

한화호텔은 ﻿안토로 최상위 고객을 겨냥한다. 20%대 수준에 불과한 현재 회원권 분양률을 60%까지 올리겠다는 방침이다. 조성일 정상북한산리조트 대표는 ﻿“안토로 내년 2000억원 이상의 분양 실적을 거두겠다”고 했다.

박은서 기자
2025-09-24 20면
