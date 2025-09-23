포스코, 추석 앞두고 거래 기업 자금 4000억원 조기 지급

방금 들어온 뉴스

포스코, 추석 앞두고 거래 기업 자금 4000억원 조기 지급

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-09-23 14:30
수정 2025-09-23 14:30
포스코 본사 전경. 포스코 제공
포스코 본사 전경. 포스코 제공


포스코가 추석 명절을 맞아 거래 기업에 대한 자금을 조기 집행한다.

23일 포스코는 추석을 맞아 협력사와 설비 자재 및 원료 공급사, 공사 참여기업 등 거래기업의 명절 자금 운용을 돕기 위해 자금 4000억원을 앞당겨 지급한다고 밝혔다.

거래 기업의 자금 소요가 명절 전 집중되는 점을 고려해 오는 26일부터 10월 2일까지 총 5일간 지불 기준을 한시적으로 조정하여 거래 대금을 매일 지불한다. 매주 두 차례 지급하던 설비 자재 구매 대금, 원료비, 공사비 대금은 매일 지급한다. 매월 초 지급하고 있는 협력사의 협력 작업비도 매일 지급한다.

포스코는 추석을 앞두고 지역 경제 활성화를 위해 포스코PHP봉사단 주관으로 전통시장에서 ‘착한 선결제’ 행사도 개최했다. 포항제철소 임직원들의 지역 식당 이용을 장려하는 ‘이웃동네 점심먹으러 가는 날’ 캠페인도 지속 진행하고 있다. 대금 조기 지불 역시 지역 상권과 거래기업의 경영 안정에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대된다.

포스코 관계자는 “포스코는 매년 설과 추석을 맞아 거래기업의 자금 운용을 돕기 위해 대금을 조기 지급해 오고 있다”며 “이번 조기 지급이 철강 불황, 경기 침체 등 어려움을 겪고 있을 거래기업에 조금이나마 힘이 되길 바란다”고 말했다.
포항 김형엽 기자
