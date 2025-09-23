“한일 경제 EU식 통합하면 세계 4위 규모 경제권 가능”

최태원 SK 회장, 日 요미우리신문과 인터뷰“AI·반도체 협력은 새 성장 동력”
SK. 대일 반도체 투자 확대 시사
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
최태원(사진) SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장.
연합뉴스
연합뉴스
최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 22일 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 한일 양국이 유럽연합(EU)식 경제공동체를 구축하면 세계 4위 경제권이 될 수 있다며 재차 협력을 강조했다. SK그룹의 일본 내 반도체 투자 확대도 시사했다.
최 회장은 “한일 간 무역량은 크게 늘었지만 앞으로는 무역만으로 함께 경제가 성장하기는 어렵다”며 EU를 모델로 한 ‘경제공동체’ 구상을 제시했다. 최근 한국 정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 검토하기로 한 것과 관련해 CPTPP 가입도 좋지만 완만한 경제 연대가 아니라 EU 같은 완전한 경제 통합이 필요하다는 것이다.
최 회장은 수년 전부터 ‘한일 경제 블록’을 주장해 왔는데, 그래야 사회적 비용과 경제 안보에 드는 비용도 줄일 수 있으며 “미국, EU, 중국에 이어 세계 4위의 경제권이 된다”고 재차 강조했다.
특히 인공지능(AI)·반도체 분야를 대표적인 협력 분야로 제시했다. 최 회장은 “AI 확산으로 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 반도체 수요도 덩달아 급증하고 있다”며 “이 분야에서 강점을 지닌 한일 양국이 손잡는다면 새로운 성장의 동력이 될 것”이라고 말했다.
아울러 SK그룹이 일본 NTT의 차세대 통신 인프라 ‘IOWN’(아이온) 관련 반도체 개발에 협력하고 있다고 소개했다. 또 “환경이 정비된다면 일본에 대해 훨씬 더 큰 투자가 가능하다”며 간접 투자 중인 일본 반도체 기업 키옥시아홀딩스에 대해서도 “협력 의지가 상당히 강하다”고 밝혔다.
2025-09-23 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지