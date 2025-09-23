“한일 경제 EU식 통합하면 세계 4위 규모 경제권 가능”

최태원 SK 회장, 日 요미우리신문과 인터뷰

이미지 확대 최태원(사진) SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 최태원(사진) SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장.

연합뉴스

2025-09-23 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최태원 SK그룹 회장 겸 대한상공회의소 회장이 22일 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 한일 양국이 유럽연합(EU)식 경제공동체를 구축하면 세계 4위 경제권이 될 수 있다며 재차 협력을 강조했다. SK그룹의 일본 내 반도체 투자 확대도 시사했다.최 회장은 “한일 간 무역량은 크게 늘었지만 앞으로는 무역만으로 함께 경제가 성장하기는 어렵다”며 EU를 모델로 한 ‘경제공동체’ 구상을 제시했다. 최근 한국 정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 검토하기로 한 것과 관련해 CPTPP 가입도 좋지만 완만한 경제 연대가 아니라 EU 같은 완전한 경제 통합이 필요하다는 것이다.최 회장은 수년 전부터 ‘한일 경제 블록’을 주장해 왔는데, 그래야 사회적 비용과 경제 안보에 드는 비용도 줄일 수 있으며 “미국, EU, 중국에 이어 세계 4위의 경제권이 된다”고 재차 강조했다.특히 인공지능(AI)·반도체 분야를 대표적인 협력 분야로 제시했다. 최 회장은 “AI 확산으로 데이터센터 수요가 폭발적으로 증가하면서 반도체 수요도 덩달아 급증하고 있다”며 “이 분야에서 강점을 지닌 한일 양국이 손잡는다면 새로운 성장의 동력이 될 것”이라고 말했다.아울러 SK그룹이 일본 NTT의 차세대 통신 인프라 ‘IOWN’(아이온) 관련 반도체 개발에 협력하고 있다고 소개했다. 또 “환경이 정비된다면 일본에 대해 훨씬 더 큰 투자가 가능하다”며 간접 투자 중인 일본 반도체 기업 키옥시아홀딩스에 대해서도 “협력 의지가 상당히 강하다”고 밝혔다.