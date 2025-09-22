“산업 변화 주도해 지속 가능한 성장 만들 것”

“산업 변화 주도해 지속 가능한 성장 만들 것”

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-22 19:17
수정 2025-09-22 19:17
장인화 회장 ‘포스코 포럼’서 밝혀

장인화 포스코그룹 회장. 포스코그룹 제공
장인화 포스코그룹 회장.
포스코그룹 제공


장인화 포스코그룹 회장이 기술 혁신에 따른 대전환기를 맞아 위기감을 갖고 변화를 주도해 나가겠다는 의지를 밝혔다.

포스코그룹은 22일 포스코 송도 글로벌R&D센터에서 그룹사 전 임원이 참석한 가운데 ‘대전환 시대, 무엇이 미래를 만드는가’를 주제로 ‘2024 포스코 포럼’을 열었다. 포럼은 23일까지 이틀간 이어진다.

장 회장은 “기존 성공 방식에 갇히지 말고 기술이 포스코그룹의 미래를 여는 열쇠가 될 수 있도록 위기감을 가져야 한다”며 “한발 앞서 미래를 읽고 산업 변화를 주도해 지속 가능한 성장을 만들어가겠다”고 말했다. 특히 안전과 관련해 “안전 진단 내용을 겸허히 받아들이고 그룹 구성원들이 안전한 일터에서 창의적으로 성과를 창출할 수 있도록 위험을 근본적으로 제거해 나가겠다”고 강조했다.

하종훈 기자
