HD현대일렉트릭, 미국서 2778억원 규모 초고압 변압기 수주

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

HD현대일렉트릭, 미국서 2778억원 규모 초고압 변압기 수주

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-22 18:48
수정 2025-09-22 18:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
HD현대일렉트릭의 초고압 변압기. HD현대일렉트릭 제공
HD현대일렉트릭의 초고압 변압기.
HD현대일렉트릭 제공


HD현대일렉트릭은 미국에서 2778억원 규모의 765㎸(킬로볼트) 초고압 변압기 및 리액터 24대 공급 계약을 수주했다고 22일 밝혔다. 이번 계약은 HD현대일렉트릭이 맺은 단일 계약 기준으로 최대 규모다. 공급 물량은 2029년에 인도된다.

765㎸ 초고압 변압기는 345㎸ 변압기 대비 높은 전압으로 송전할 수 있다. 전력 손실률, 건설 원가를 줄일 수 있고 송전 용량은 5배까지 늘어난다는 특징이 있다. 미국은 국토가 넓고 인공지능(AI) 산업 확장, 데이터센터 증설, 신재생 에너지 확대 등으로 초고압 변압기 수요가 커지고 있다.

HD현대일렉트릭은 2027년 미국 앨라배마 공장 증설을 통해 북미 현지 수요에 적극적으로 대응할 계획이다. HD현대일렉트릭 관계자는 “765㎸ 변압기는 높은 기술력이 요구돼 세계적으로 소수의 기업만 생산할 수 있다”며 “이번 수주를 통해 북미 초고압 송전망 시장에서 입지를 더욱 공고히 하고 추가 수주가 이어지도록 노력할 것”이라고 말했다.

하종훈 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로