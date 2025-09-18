SK이노, 美 기업 KBR과 폐배터리 재활용 ‘맞손’

SK이노, 美 기업 KBR과 폐배터리 재활용 ‘맞손’

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-18 01:02
수정 2025-09-18 01:02
SK이노베이션이 16일(현지시간) 포르투갈에서 열린 리튬·배터리 원소재 콘퍼런스인 ‘패스트마켓 콘퍼런스’에서 미국 엔지니어링 기업 KBR과 폐배터리 재활용 기술(BMR) 특허사용 계약을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약으로 KBR은 SK이노베이션의 BMR 기술과 자사의 고순도 결정화 기술(리튬 용액에서 불순물을 제거하고 냉각·재결정 공정을 통해 고순도 수산화리튬을 생산하는 기술)을 결합해 판매한다. SK이노베이션은 이 과정에서 로열티 수익을 갖는다. SK이노베이션은 폐배터리에서 수산화리튬을 직접 회수하는 독자 기술을 가지고 있다.

김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장은“SK이노베이션의 혁신적인 리튬 회수 기술로 세계 시장에서 배터리 재활용 기술을 선도해 나가겠다”고 말했다.

손지연 기자
2025-09-18 16면
