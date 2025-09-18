한화오션, 대만서 2조원 규모 컨테이너선 7척 수주

방금 들어온 뉴스

한화오션, 대만서 2조원 규모 컨테이너선 7척 수주

손지연 기자
손지연 기자
입력 2025-09-18 01:02
수정 2025-09-18 01:02
세계 10대 해운사 양밍해운과 계약
친환경 기술력·설계 능력 인정받아

한화오션이 대만 해운사로부터 약 2조원 규모의 액화천연가스(LNG) 이중연료 추진 컨테이너선 7척을 수주했다.

한화오션은 대만 해운사인 양밍해운에서 1만 5880TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 7척을 1조 9336억원에 수주했다고 17일 밝혔다. 양밍해운은 총 72만 7000TEU의 선복량을 가진 세계 10대 해운사 중 한 곳이다. 해당 선박들은 2029년 상반기까지 인도될 예정이다.

이 선박은 1만 5880개의 컨테이너를 한 번에 운송할 수 있는 대형 컨테이너선이다. 강화된 국제 환경 규제에 대응하기 위해 차후 암모니아 이중연료추진으로 변경할 수 있는 ‘암모니아 레디’ 사양으로 설계됐다.

특히 이번 선박에 세계 최초로 1.0 bar(기압 단위, 1bar=1㎡ 면적에 약 10t의 무게가 누르는 힘) 설계 압력의 ‘Type-B’ LNG 연료탱크가 적용했다. 이 탱크는 기존 대비 압력을 0.3 bar 높여 기화 상태의 LNG 가스를 더 오랫동안 안전하게 저장할 수 있다. 동시에 선박이 항만에 정박할 때 불필요한 가스 소각과 이에 따른 벌금 부담도 줄일 수 있어 선주사 입장에서도 경제적이다.

앞서 한화오션은 지난 3월 또 다른 대만 선사인 에버그린과 2만 4000TEU급 초대형 컨테이너선 6척 수주 계약을 체결한 바 있다.

김희철 한화오션 대표이사는 “양밍해운과의 첫 계약은 한화오션의 차별화된 친환경 기술력과 설계 능력을 인정받은 결과”라며 “한화오션의 기술적 우위를 굳히고 전 세계 친환경 선박 시장을 선도해 나가겠다”고 말했다.
손지연 기자
2025-09-18 16면
위로