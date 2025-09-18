KT 소액결제, 한 달 전부터 ‘이상 신호’

8월 5일 첫 발생 후 갈수록 늘어

KT 무단 소액결제 사태가 최소 지난달 초부터 이어져 온 것으로 나타났다. 초기에 KT가 적극적으로 대응하지 않아 피해가 커진 게 아니냐는 지적이 나온다.17일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 더불어민주당 의원실이 KT로부터 제출받은 자료에 따르면 KT가 파악한 피해 고객 수와 결제 건수는 지난달 5일부터 이달 3일까지 278명, 총 527건이다.피해는 총 16일에 걸쳐 발생했는데 문제는 최초 발생일(8월 5일)이 언론 보도로 관련 사태가 알려지기 시작한 시점보다 한 달이나 앞서 있었다는 점이다. 일일 한 자릿수에 머물던 무단 소액결제는 8월 21일과 26일에 각 33건, 27일에는 106건으로 급증했다. 이후에도 결제 건수는 두 자릿수에서 오르내려 뚜렷이 늘어난 추세를 보였다. 특히 8월 21일을 기점으로 피해 규모가 확대된 점을 들어 일각에선 해커들이 사전에 예행연습을 거쳤다는 추측도 나온다.KT는 이달 1일 수사기관으로부터 소액결제 피해 분석을 요청받았다. 당시엔 일반적인 스미싱 가능성이 크다고 판단해 즉각 대응하지 않았는데, 그러는 사이 2일과 3일 이틀간 109건의 피해가 추가로 발생했다. KT가 비정상 결제를 차단한 건 5일 새벽부터였고 이후엔 유사한 사례가 발생하지 않고 있다. KT는 “수사 문의를 받은 후 구체적 피해 명단 확인과 원인 파악에 최소한의 시간이 필요했다”면서 “사전에 확인하고 조치하지 못한 점에 대해 송구하다”고 밝혔다.황 의원은 “최소 8월 5일부터 이상 신호가 있었는데 KT의 축소·은폐 시도로 피해가 막대해졌다”며 “과학기술정보통신부가 즉각적인 전수조사를 통해 피해 상황을 국민께 소상히 보고하고 축소·은폐 행위를 발본색원해야 한다”고 했다.